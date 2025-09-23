Σάκης Κατσούλης: Σε θάλαμο υπερβαρικού οξυγόνου μετά τη διάγνωση με αιφνίδια βαρηκοΐα (pic)

Λίγο καιρό μετά τη διάγνωσή του με αιφνίδια βαρηκοΐα, ο Σάκης Κατσούλης μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μια φωτογραφία που αποτυπώνει την προσωπική του μάχη. Ο πρώην νικητής του “Survivor”, ο οποίος πρόσφατα έκανε γνωστό το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει, φωτογραφήθηκε μέσα σε θάλαμο υπερβαρικού οξυγόνου, δείχνοντας τη θεραπεία που ακολουθεί.

Η ανάρτηση έγινε τη Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Στη φωτογραφία, ο Σάκης Κατσούλης εμφανίζεται χαλαρός, με μάσκα οξυγόνου, διαβάζοντας ένα βιβλίο, ενώ παράλληλα γνωστοποίησε πως μαζί του στον ίδιο χώρο βρισκόταν η σύντροφός του, Μαριαλένα Ρουμελιώτη, καθώς και ένας φίλος του.

Πριν από δύο εβδομάδες, ο ίδιος είχε ενημερώσει τους followers του ότι είχε λάβει τα αποτελέσματα της μαγνητικής του και συνέχιζε την περαιτέρω διερεύνηση για το πρόβλημα υγείας του.

Η αιφνίδια βαρηκοΐα είναι μια κατάσταση που απαιτεί άμεση αντιμετώπιση και η συγκεκριμένη θεραπεία με υπερβαρικό οξυγόνο αποτελεί μία από τις κύριες μεθόδους για την αντιμετώπισή της.

Τι έγραψε στην ανάρτησή του ο Σάκης Κατσούλης:

«Ο συνδρομητής που καλέσατε έχει πιθανόν αναχωρήσει για μέρη χωρίς σήμα. Στην πραγματικότητα όμως! Ένα βιβλίο, Μαριαλένα στο απέναντι κάθισμα, ένα φιλαράκι λίγο πιο δίπλα και 1,5 ώρα απόλυτης ηρεμίας.

Τρέχουσα κατάσταση; 1η επίσκεψη: Θάλαμος υπερβαρικού οξυγόνου. Μια θεραπεία πολλά υποσχόμενη με ιστορικό αποκατάστασης για ποικίλους λόγους, ασθένειες, τραυματισμούς ή ακόμη και απλή ευεξία! Ένα απλό Google search θα σας πείσει. Keep going επιθετικά μέχρι την επίλυση του προβλήματος», έγραψε στο Instagram.