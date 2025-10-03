Ρόμπι Γουίλιαμς: Το τραγούδι που αφιέρωσε σε θαυμάστριά του που ήρθε από την Θεσσαλονίκη (vid)

Παρά τις απειλητικές προβλέψεις για κακοκαιρία, η συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στο Καλλιμάρμαρο το βράδυ της Πέμπτης (2/10) εξελίχθηκε σε μια πραγματική γιορτή. Ευτυχώς, η βροχή που ταλαιπωρούσε την Αθήνα όλη μέρα σταμάτησε ακριβώς τη στιγμή που ο Βρετανός σταρ ανέβηκε στη σκηνή, δίνοντας το σύνθημα για ένα αξέχαστο σόου.

Πιστός στη συνήθειά του να δημιουργεί άμεση επαφή με τους θαυμαστές του, ο Ρόμπι Γουίλιαμς κατέβηκε από τη σκηνή και πλησίασε το κοινό για να τραγουδήσουν μαζί, στίχο προς στίχο, αγαπημένα του κομμάτια.

Ωστόσο, μια απρόσμενη στιγμή έκλεψε την παράσταση, χαρίζοντας άφθονο γέλιο και δημιουργώντας ένα viral στιγμιότυπο.

Σε μια από τις θαυμάστριες που πλησίασε, ο διάσημος σταρ παρατήρησε μια φωτογραφία στη θήκη του κινητού της. Δεν επρόκειτο για τη δική του φωτογραφία, αλλά για εκείνη του Damiano David, του τραγουδιστή των Maneskin.

Με το χαρακτηριστικό του χιούμορ, ο Ρόμπι Γουίλιαμς ρώτησε ποιος είναι αυτός ο άντρας, αναρωτώμενος αν πρόκειται για κάποιον διάσημο στην Ελλάδα, και γιατί η θαυμάστρια δεν κρατούσε κάποιο δικό του merch.

Η κορυφαία στιγμή της αλληλεπίδρασης ήρθε λίγο αργότερα, όταν ο τραγουδιστής ανακάλυψε ότι μια θαυμάστρια, η κυρία Χαΐδω, είχε έρθει στην Αθήνα ειδικά για τη συναυλία του από τη Θεσσαλονίκη.

Σε μια κίνηση γνήσιου «gentleman», ο Βρετανός σταρ τής αφιέρωσε το τραγούδι «She’s the one», δίνοντας έναν ξεχωριστό και ρομαντικό τόνο στη βραδιά. Μάλιστα, προσέθεσε και μια χιουμοριστική ατάκα, λέγοντας στη Χαΐδω να μην σκέφτεται καθόλου τον Κώστα, ο οποίος προφανώς είναι ο σύζυγός της.

Η στιγμή αυτή έγινε αμέσως viral στα social media, με το βίντεο να κάνει τον γύρο του TikTok.