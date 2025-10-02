Ρόμπι Γουίλιαμς στο Καλλιμάρμαρο: Ουρές χιλιομέτρων πριν τη μεγάλη συναυλία

Έξω από το Καλλιμάρμαρο έχουν σχηματισθεί τεράστιες ουρές, καθώς σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσει η συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς.

Από νωρίς το απόγευμα ο κόσμος συγκεντρώνεται στο Καλλιμάρμαρο ώστε να παρακολουθήσει τον Βρετανό σταρ της ποπ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για την πρώτη φορά που ο Ρόμπι Γουίλιαμς θα τραγουδήσει σε αυτόν τον χώρο.

Στα «κόκκινα» οι δρόμοι

Ενόψει της συναυλίας, αυτή την ώρα οι δρόμοι είναι μποτιλιαρισμένοι στο κέντρο της Αθήνας.

Παράταση στο ωράριο του μετρό

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού που θα παρακολουθήσει τη συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς, η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσε την παράταση του ωραρίου των γραμμών 2 και 3.

Ειδικότερα, οι γραμμές θα λειτουργήσουν μέχρι τις 02:00 τα ξημερώματα. Τα υπόλοιπα μέσα θα πραγματοποιήσουν τα δρομολόγια τους κανονικά.

Η πρόβα του Ρόμπι Γουίλιαμς πριν τη συναυλία

Μία ευχάριστη έκπληξη δέχθηκαν όσοι μένουν στο κέντρο της Αθήνας, καθώς άκουσαν τον Βρετανό τραγουδιστή να κάνει την πρόβα του από το σπίτι τους.

Μία κοπέλα κατέγραψε και δημοσίευσε στο TikTok την ώρα που ο Ρόμπι Γουίλιαμς έκανε πρόβα το “Feel”.

Στο πλάνο δεν φαίνεται το Καλλιμάρμαρο αλλά η γειτονιά της κοπέλας, με τον τραγουδιστή να γεμίζει την ατμόσφαιρα με την φωνή του.

«Oταν ακούς τον Ρόμπι Γουίλιαμς να κάνει πρόβα για την αποψινή συναυλία του, κυριολεκτικά έξω από το σπίτι μου», σχολίασε.