Ρόμπι Γουίλιαμς: Δημοσίευσε φωτογραφίες από τη συναυλία του στο Καλλιμάρμαρο

Μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία χάρισε στο αθηναϊκό κοινό ο Ρόμπι Γουίλιαμς, ο οποίος το βράδυ της Πέμπτης (02.10) ανέβηκε στη σκηνή του Παναθηναϊκού Σταδίου, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής του περιοδείας.

Ο Βρετανός σούπερ σταρ εμφανίστηκε λίγο μετά τις 21:00 μπροστά σε ένα κοινό 32.000 θεατών, παρασύροντας το Καλλιμάρμαρο σε μια εντυπωσιακή συναυλία γεμάτη ενέργεια, συγκίνηση και μερικές από τις πιο γνωστές επιτυχίες του.

Η εμφάνισή του στην Αθήνα αποτέλεσε την προτελευταία στάση της περιοδείας του, με τον ίδιο να μοιράζεται την επόμενη ημέρα, Παρασκευή, στιγμιότυπα από τη βραδιά στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Ανάμεσα στις φωτογραφίες, ξεχωρίζει μία στην οποία ποζάρει αγκαλιά με τη διάσημη Ιταλίδα τραγουδίστρια Λάουρα Παουζίνι, υποδηλώνοντας το ιδιαίτερο κλίμα της βραδιάς.

Η συναυλία ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 23:30, με τον Γουίλιαμς να ερμηνεύει αγαπημένα κομμάτια όπως τα «Angels», «Let Me Entertain You», αλλά και νεότερες επιτυχίες του, αφήνοντας το κοινό ενθουσιασμένο και γεμάτο αναμνήσεις από μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.

Δείτε εικόνες