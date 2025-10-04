Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
Ρόμπι Γουίλιαμς: Ακυρώθηκε η συναυλία στην Κωνσταντινούπολη – Οι Τούρκοι τον κατηγορούν ότι στηρίζει το Ισραήλ

Τι ανέφερε ο ίδιος ο τραγουδιστής

Ρόμπι Γουίλιαμς: Ακυρώθηκε η συναυλία στην Κωνσταντινούπολη – Οι Τούρκοι τον κατηγορούν ότι στηρίζει το Ισραήλ
NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
DEBATER NEWSROOM

Δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά η συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς, η οποία θα γινόταν την Τρίτη 7 Οκτωβρίου στην Κωνσταντινούπολη.

Συγκεκριμένα, η απόφαση πάρθηκε καθώς ο Ρόμπι Γουίλιαμς κατηγορείται πως είναι «σιωνιστής», ενώ υπάρχουν και λόγοι που απειλούν την ασφάλεια.

Μάλιστα, ο Ρόμπι Γουίλιαμς ανέφερε ότι «οι Αρχές της πόλης ακύρωσαν τη συναυλία για λόγους δημόσιας ασφαλείας. Το τελευταίο που θα ήθελα θα ήταν να ριψοκινδυνεύσω την ασφάλεια των οπαδών μου – η ασφάλειά τους έρχεται πρώτη».

