Quiz: Ένας από τους πιο γνωστούς και αγαπημένους ηθοποιούς-κωμικούς όλων των εποχών είναι το παιδί της φωτογραφίας. Μάλιστα, έχει καταφέρει να συμπεριληφθεί στη λίστα με τους 50 πιο αστείους ηθοποιούς στην ιστορία της βρετανικής κωμωδίας, ενώ βρίσκεται κι ανάμεσα στους 50 κορυφαίους κωμικούς σε ψηφοφορία του 2005 μεταξύ κωμικών.

Λίγα λόγια για το βιογραφικό του

Είναι Άγγλος κωμικός που ξεκίνησε την καριέρα του από την τηλεόραση. Γεννήθηκε στις 6 Ιανουαρίου 1955 στο Νιούκαστλ της Βόρειας Αγγλίας, από πλούσια αγροτική οικογένεια. Σπούδασε ηλεκτρολόγος – μηχανολόγος στο τοπικό πανεπιστήμιο και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Ωστόσο, η υποκριτική ήταν τελικά αυτό που τον κέρδισε και ο ίδιος χάραξε τεράστια πορεία στο χώρο και είναι αναγνωρίσιμος σε κάθε γωνιά του κόσμου.

Διαβάστε επίσης: Quiz – Ποιος είναι ο εικονιζόμενος τραγουδιστής της φωτογραφίας που ποζάρει με ένα μικρόφωνο στο χέρι;

Τα επαγγελματικά του βήματα

Έκανε το τηλεοπτικό του ντεμπούτο το 1979 στη σατιρική τηλεοπτική εκπομπή ”Not the Nine O’Clock News”, όπου μπήκε στα σπίτια εκατομμυρίων βρετανών τηλεθεατών και το 1981 έγινε ο νεότερος ηθοποιός που είχε το δικό του σόου στο Γουέστ Εντ, τη θεατρική γωνιά του Λονδίνου. Ο κόσμος δεν άργησε να “αγαπήσει” το χιούμορ του και να τον ξεχωρίσει μεταξύ άλλων κωμικών, ενώ μέχρι και σήμερα είναι στις καρδιές μικρών και μεγάλων.

Διαβάστε επίσης: Quiz – Ποια είναι η κορυφαία τραγουδίστρια και ο πασίγνωστος δημοσιογράφος που πήραν διαζύγιο μετά από 10 μέρες γάμου;

Πάει κάπου το μυαλό σας;

Φυσικά, δεν είναι άλλος από τον Ρόουαν Σεμπάστιαν Άτκινσον ή αλλιώς ο αγαπημένος σε όλους μας, Mr Bean.

Ειδήσεις σήμερα:

Σοκάρει η Μαρίσκα Χάρτζιτεϊ: Αποκάλυψε ότι φίλος της τη βίασε όταν ήταν 30 χρονών

Νίκος Μουρατίδης: Απάντησε ξανά στη Χριστίνα Λαμπίρη – «Tα έκανε σκ@τα στην προσωπική της ζωή»