Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: «Ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης μου φώναζε “μην πίνεις ουίσκια”»

Καλεσμένος στην εκπομπή των Rainbow Mermaids στο Youtube βρέθηκε ο ηθοποιός Πυγμαλίωνας Δαδακαρίδης που μίλησε για τον Γιάννη Μπέζο, τον Ιεροκλή Μιχαηλίδη και τη σχέση με τον πατέρα του.

«Ξεκίνησε από τον πατέρα μου που εκδικήθηκε τον εαυτό του με αυτόν τον τρόπο.Η “Φάλαινα” ξεκίνησε δυστυχώς ή ευτυχώς από ένα κομμάτι του πατέρα μου, που εκδικήθηκε τον εαυτό του με αυτόν τον τρόπο», ανέφερε ο ηθοποιός.

«Και τώρα, ευτυχώς, μεγαλώνοντας, σιγά σιγά, γεωμετρικά χάνει αυτά τα περιττά κιλά που δυσκολεύουν την υγεία του, αλλά δεν ξέρω αυτά τα κιλά που πήρε η ψυχή του, αν καταφέρουν να μπορούν να αλλάξουν. Και τελικά αυτά είναι τα πιο σημαντικά και όχι τα εμφανισιακά», συμπλήρωσε.

Σχετικά με το πώς συμπεριφέρεται όταν βρίσκετε πίσω από το τιμόνι σημείωσε πως: «Είναι η ψυχοθεραπεία μου να βρίζω μέσα από το κράνος».

«Βρίζω στο τιμόνι. Και μέσα από το κράνος βρίζω. Δεν είναι θέμα τιμονιού. Είναι θέμα ότι εγώ οδηγώ μηχανή πολλά χρόνια, οπότε είμαι πολύ πιο ευάλωτος σε πράγματα. Και είμαι η ψυχοθεραπεία μου να βρίζω μέσα από το κράνος».

Παράλληλα, αποκάλυψε και μία ιστορία με τον πατέρα του από την εποχή που γνώρισε τον Ιεροκλή Μιχαηλίδη.

«Βλέπουμε ειδήσεις με τον πατέρα μου στην Ραφήνα και μου λέει ο πατέρας μου “έλα να ακούσεις, πώς λένε αυτό το συγκρότημα που κατεβαίνει με τον Νταλάρα από τη Θεσσαλονίκη”. Λέω “πώς τους λένε;” “Άγαμοι θύται” και γέλαγε. Και λέω “τι ωραίο”.

Και βλέπω τηλεόραση και έχει τη μπάντα που τραγουδάνε και κάπως χαζεύω τον Ιεροκλή και λέω “λοιπόν εγώ με αυτούς ή με αυτόν συγκεκριμένα θα γίνω φίλος”. Μου λέει ο πατέρας μου, “καλά εντάξει τραγούδα”…

Στον “Αστυνόμο Μπέκα”, όταν γνώρισα τον Ιεροκλή του λέω “δεν ξέρω πώς θα πάει με εμάς, αλλά εγώ σίγουρα θέλω να είμαι στους Άγαμους θύτες”. Μου λέει “θα κάνω τον χειμώνα”. Λέω “υπάρχει χώρος;”.

Κράτησε 10 χρόνια… αλλά η φιλία μου με τον Ιεροκλή είναι πολύ σπουδαία. Περνούσαμε μαγικά και είχαμε και τον Ιεροκλή που ήταν σαν μπαμπάς και μου έλεγε “μην πινεις ουίσκια μετά τις 3 σταμάτα”».

Τέλος, μιλώντας για τον Γιάννη Μπέζο σημείωσε: «Ο Γιάννης Μπέζος φτιάχνει κορυφαίο ελληνικό καφέ.

Καφέ κορυφαίο, θα το κάνω spoiler, φτιάχνει ο Γιάννης Μπέζος. Ελληνικό, έπος! Ο Γιάννης κάνει από τους καλύτερους ελληνικούς καφέδες που έχω πιει στη ζωή μου».