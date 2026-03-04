Πωλίνα για Eurovision: «Ακύλας και ξερό ψωμί – Το κοινό καταλαβαίνει ότι γίνεται κάτι διαφορετικό»

Στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» μίλησε η Πωλίνα, αναφερόμενη, μεταξύ άλλων, στη φετινή εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026.

Η γνωστή τραγουδίστρια εξέφρασε ανοιχτά τη στήριξή της στον Ακύλα και στο τραγούδι «Ferto», τονίζοντας τη θετική της στάση απέναντι στη συγκεκριμένη συμμετοχή.

«Ακύλας και ξερό ψωμί θα πω. Χάρηκα με ένα νέο παιδί, αυτόν τον ενθουσιασμό και όλο αυτό το πράγμα το οποίο, με έναν μαγικό τρόπο, το κοινό ενστικτωδώς καταλαβαίνει ότι κάτι γίνεται διαφορετικό», ανέφερε αρχικά η Πωλίνα.

Στη συνέχεια, στάθηκε στην προσωπικότητα του καλλιτέχνη και στη σημασία της αποδοχής της διαφορετικότητας στη σύγχρονη εποχή. «Ο ίδιος είναι μια προσωπικότητα. Δεν μπορούμε το 2026 να κατηγοριοποιούμε ή να βάζουμε σε κουτάκια καλλιτέχνες και ανθρώπους. Μπορούμε να μιλήσουμε και για πρωτιά. Γιατί δεν μπορούμε; Είναι η μικρογραφία, ο μικρόκοσμος της κοινωνίας που ζούμε».