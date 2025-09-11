Πέτρος Κωστόπουλος: Η on air συγκίνηση για τον Αντώνη Λυμπέρη – «Έχω στεναχωρηθεί με τον χαμό του»

Ο Πέτρος Κωστόπουλος συγκίνησε τους πάντες στον «αέρα» της εκπομπής «Καλοκαίρι Παρέα» του ΑΝΤ1. Με αφορμή τη συζήτηση για τον φίλο του, Αντώνη Λυμπέρη, ο γνωστός παρουσιαστής μίλησε με βαθιά συγκίνηση για τον άνθρωπο με τον οποίο μοιράστηκε πολλά χρόνια της ζωής του.

Οι δύο άντρες υπήρξαν από τους πιο ισχυρούς και πετυχημένους εκδότες της Ελλάδας, πρωταγωνιστές μιας εποχής όπου το lifestyle μεσουρανούσε. Η κοινή τους πορεία στον χώρο των Μέσων Ενημέρωσης και η φιλία τους είχαν επισφραγιστεί από αμοιβαίο σεβασμό.

Όλα όσα είπε ο Πέτρος Κωστόπουλος

«Έχω στεναχωρηθεί με τον χαμό του Λυμπέρη. Ο Λυμπέρης ήταν ένας άνθρωπος που με έσπρωξε να κάνω καλύτερα. Ο ανταγωνισμός πάντα σε φτιάχνει και είναι κάτι που το εκτίμησα βαθιά. Δεν πλακωθήκαμε στο ξύλο», είπε αρχικά ο Πέτρος Κωστόπουλος.

Και συμπλήρωσε συγκινημένος: «Τις δικές μου εκδόσεις, όλοι οι διευθυντές περιοδικών ήταν γυναίκες. Ήταν καλύτερες! Και όλες έκαναν καριέρα. Η Ναταλία Γερμανού, η Νάνσυ Ζαμπέτογλου, η Αθηναΐς Νέγκα, η Σόνια Καζόνι. Πάρα πολλές και έχουν γράψει τη δική τους ιστορία».

Να θυμίσουμε ότι ο Αντώνης Λυμπέρης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών, πριν από περίπου έναν χρόνο, μετά από μάχη με τον καρκίνο. Άφησε πίσω του μια σπουδαία κληρονομιά, που περιλαμβάνει περισσότερα από 50 περιοδικά, και μια παρακαταθήκη ποιότητας και καινοτομίας στον ελληνικό Τύπο.

