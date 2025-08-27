Πέτρος Κωστόπουλος: Η ανάρτηση για το νέο ξεκίνημα του γιου του, Μάξιμου – «Χαρμολύπη για το μεγάλο κενό»

Ο Πέτρος Κωστόπουλος ζει μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές στη ζωή του, καθώς ο μικρότερος γιος του, Μάξιμος, ξεκινά ένα νέο, σημαντικό κεφάλαιο, φεύγοντας για σπουδές στο εξωτερικό. Ο γνωστός εκδότης και παρουσιαστής, έχοντας αναφέρει σε προηγούμενη ανάρτηση την επικείμενη αναχώρηση του γιου του, μοιράστηκε το βράδυ της Τρίτης (26/08) τα συναισθήματά του για την αποχώρηση του γιου του.

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, ο γνωστός εκδότης δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο με τον γιο του, αποτυπώνοντας την τελευταία τους ημέρα μαζί. Η συγκίνηση είναι διάχυτη στα λόγια του, καθώς αναλογίζεται το πόσο γρήγορα πέρασε ο χρόνος και πόσο έχει μεγαλώσει ο γιος του.

«Χαρμολύπη. Χαρά που ανοίγεις τα φτερά σου (alta alatis patent) και λύπη για το μεγάλο κενό. Κερδίζει η πρώτη εύκολα. Καλό ταξίδι εκεί. Our song once upon a time. Father and son», έγραψε ο Πέτρος Κωστόπουλος στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Η ανάρτηση του Πέτρου Κωστόπουλου: