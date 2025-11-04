Πέτρος Κόκκαλης: Στο πλευρό της Δήμητρας Ματσούκα στο θέατρο – Η σπάνια κοινή εμφάνισή τους

Ο Πέτρος Κόκκαλης έδωσε το «παρών» και καταχειροκρότησε τη σύζυγό του, Δήμητρα Ματσούκα, στην επίσημη πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Η Κόμισσα της Φάμπρικας». Η παράσταση, σε σκηνοθεσία του Σταμάτη Φασουλή, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 3 Νοεμβρίου στο πλήρως ανακαινισμένο EMBASSY THEATER.

Ο γνωστός πολιτικός και επιχειρηματίας, εμφανώς υποστηρικτικός, βρέθηκε στην πρώτη σειρά για να απολαύσει την αγαπημένη του, επιβεβαιώνοντας τη στήριξή του σε κάθε επαγγελματικό της βήμα.

Η Δήμητρα Ματσούκα πρωταγωνιστεί στην κωμωδία των Ασημάκη Γιαλαμά και Κώστα Πρετεντέρη, χαρίζοντας στο κοινό δύο απολαυστικές ώρες γέλιου.

Μαζί της επί σκηνής βρίσκεται ένας δυνατός θίασος, που περιλαμβάνει ονόματα όπως οι: Γιώργος Πυρπασόπουλος, Σάρα Γανωτή, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Νίκος Σταυρακούδης, Γιώργος Μπινιάρης, Ιάσονας Παπαματθαίου, Κυριάκος Σαλής, Κοραλία Τσόγκα, Βαγγέλης Σαλευρής, Μαργαρίτα Λουμάκη και η Μαρία Ελευθεριάδη

Η επίσημη πρεμιέρα προσέλκυσε πλήθος κόσμου από τον καλλιτεχνικό και δημοσιογραφικό χώρο, ωστόσο τα φλας μονοπώλησε η σπάνια εμφάνιση του ζευγαριού, με τον Πέτρο Κόκκαλη να στέκεται διακριτικά στο πλευρό της συζύγου του.