Πάσχα 2026: Γιατί φτιάχνουμε τσουρέκια – Η ιστορία πίσω από το αγαπημένο πασχαλινό έθιμο

Το πασχαλινό τσουρέκι αποτελεί τον αδιαμφισβήτητο πρωταγωνιστή των ημερών και η μυρωδιά του από το μαχλέπι και τη μαστίχα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις πιο γλυκές αναμνήσεις των παιδικών μας χρόνων.

Κάθε χρόνο τέτοια εποχή, οι κουζίνες σε όλη την Ελλάδα γεμίζουν με αλεύρι και ζάχαρη, όμως πίσω από αυτή τη γευστική απόλαυση κρύβεται μια βαθιά παράδοση και συμβολισμοί που χάνονται στα βάθη των αιώνων.

Γιατί φτιάχνουμε τσουρέκια το Πάσχα;

Η λέξη τσουρέκι έχει τις ρίζες της στην τουρκική γλώσσα και σημαίνει οποιοδήποτε ψωμί που περιέχει μαγιά και είναι ζυμωμένο με αυγά και βούτυρο, όμως στην ελληνική χριστιανική παράδοση πήρε μια εντελώς δική του πνευματική διάσταση.

Ο βασικότερος συμβολισμός του τσουρεκιού έχει να κάνει με την ίδια την έννοια της ζωής και της Ανάστασης.

Το ζυμάρι που φουσκώνει και «ζωντανεύει» μέσα στη λεκάνη θεωρείται μια αναπαράσταση της ζωής που νικά τον θάνατο. Όπως ο Χριστός αναστήθηκε και βγήκε από τον τάφο, έτσι και το τσουρέκι μεταμορφώνεται από μια άμορφη μάζα υλικών σε ένα αφράτο παρασκεύασμα. ΑΡΕΤΗ ΤΗΛΙΑΚΟΥ / EUROKINISSI

Αυτός είναι και ο λόγος που οι παλιές νοικοκυρές έδιναν τεράστια σημασία στο «ανέβασμα» της ζύμης, θεωρώντας το καλό οιωνό για την ευλογία του σπιτιού τους και την καλή τύχη της οικογένειας για την υπόλοιπη χρονιά.

Τι συμβολίζει το σχήμα και το αυγό στο κέντρο

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το σχήμα του τσουρεκιού, το οποίο παραδοσιακά είναι πλεξούδα. Η πλεξούδα συμβολίζει την απομάκρυνση των κακών πνευμάτων, μια δοξασία που επιβιώνει από την αρχαιότητα και ενσωματώθηκε σταδιακά στα χριστιανικά έθιμα.

Οι τρεις λωρίδες της ζύμης που πλέκονται μεταξύ τους αντιπροσωπεύουν για πολλούς την Αγία Τριάδα, ενώ το κυκλικό σχήμα που δίνεται συχνά συμβολίζει την αιωνιότητα και τον κύκλο της ζωής που δεν σταματά ποτέ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI

Η διαδικασία του πλεξίματος απαιτεί υπομονή και τέχνη, καθώς το σχήμα πρέπει να παραμείνει σταθερό παρά το φούσκωμα της μαγιάς στο φούρνο.

Στο κέντρο αυτού του πλεχτού ζυμαριού δεσπόζει σχεδόν πάντα ένα κόκκινο αυγό, το οποίο δίνει τον τελικό εορταστικό τόνο. Το αυγό από μόνο του είναι παγκόσμιο σύμβολο γονιμότητας και νέας ζωής, καθώς κρύβει μέσα του μια ύπαρξη που ετοιμάζεται να βγει στο φως.

Το κόκκινο χρώμα συμβολίζει το αίμα του Χριστού που χύθηκε για τη σωτηρία του ανθρώπου και η τοποθέτηση του αυγού μέσα στο πασχαλινό τσουρέκι δίνει το τελικό νόημα στο έθιμο της Ανάστασης.