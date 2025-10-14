Παππούς για δεύτερη φορά ο Emimen – Η θετή του κόρη είναι έγκυος στο πρώτο της παιδάκι

Διπλή χαρά στα οικογενειακά του Eminem, καθώς ο θρυλικός ράπερ, που έγινε παππούς μόλις τον περασμένο Μάρτιο, ετοιμάζεται να κρατήσει στην αγκαλιά του το δεύτερο εγγόνι του. Η θετή του κόρη, Αλέινα Σκοτ, ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της, προσθέτοντας ακόμη ένα μέλος στην οικογένεια ΜακΚλίντοκ.

Η 32χρονη Αλέινα, την οποία ο Eminem υιοθέτησε και μεγάλωσε σαν δικό του παιδί, μοιράστηκε την ευχάριστη είδηση την Κυριακή, 12 Οκτωβρίου, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Εδώ και μήνες κουβαλώ μέσα μου έναν μικρό χτύπο καρδιάς, που έχει ήδη αλλάξει τη δική μου με κάθε δυνατό τρόπο. Είναι κάτι απερίγραπτο να ξέρεις ότι μια μικρή ζωή μεγαλώνει, ονειρεύεται και γίνεται, ενώ εσύ συνεχίζεις τη μέρα σου, ψιθυρίζοντας προσευχές και ελπίδες που μόνο εκείνη μπορεί να ακούσει. Ευχαριστώ τον Θεό γι’ αυτή την ευλογία. Μωρό μου, ανυπομονούμε να σε γνωρίσουμε», έγραψε η Αλέινα Σκοτ στο Instagram.

Η είδηση αυτή έρχεται λίγους μήνες αφότου ο Eminem (κατά κόσμον Μάρσαλ Μάδερς), βίωσε την πρώτη φορά τη χαρά του παππού. Τον Μάρτιο του 2025, η βιολογική του κόρη, Χέιλι Τζέιντ, και ο σύζυγός της, Έβαν ΜακΚλίντοκ, υποδέχθηκαν τον γιο τους.

Η τρυφερή ανάρτηση της Αλέινα Σκοτ στο Instagram: