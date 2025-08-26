Παντελής Τουτουντζής: Γιόρτασε την πρώτη επέτειο γάμου με τον σύζυγό του – «Happy anniversary»

Ο γνωστός make up artist Παντελής Τουτουντζής και ο σύζυγός του, Νάσος, γιόρτασαν την πρώτη τους επέτειο γάμου, συμπληρώνοντας έναν χρόνο από την ξεχωριστή ημέρα που ενώθηκαν με τα δεσμά του πολιτικού γάμου. Η τελετή, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 24 Αυγούστου 2024, είχε έναν ιδιαίτερο και συμβολικό χαρακτήρα, καθώς το ζευγάρι επέλεξε την ειδυλλιακή παραλία του Κομμού, κοντά στα Μάταλα της Κρήτης, για να γιορτάσει την αγάπη του.

Μετά από μια σχέση που μετρά πάνω από 18 χρόνια, ο γάμος τους επισφράγισε μια μακροχρόνια πορεία συντροφικότητας και αφοσίωσης. Στην τελετή, παρόντες ήταν στενοί φίλοι και συγγενείς, σε ένα κλίμα συγκίνησης και χαράς.

Μια από τις πιο σημαντικές παρουσίες ήταν αυτή της τραγουδίστριας Ελένης Φουρέιρα, η οποία έχει βαφτίσει και τα δύο παιδιά του ζευγαριού, ενισχύοντας έτσι ακόμα περισσότερο τον ισχυρό δεσμό που τους συνδέει. Η Φουρέιρα είχε μάλιστα και τον ρόλο της κουμπάρας, μια τιμητική θέση που υπογραμμίζει την βαθιά φιλία τους.

Με αφορμή την πρώτη τους επέτειο, ο Παντελής Τουτουντζής επέλεξε να μοιραστεί με το κοινό του μια προσωπική στιγμή ευτυχίας.

Δημοσίευσε μια κοινή φωτογραφία με τον σύζυγό του στο Instagram, συνοδεύοντάς την με ένα δημόσιο μήνυμα αγάπης: «Happy anniversary. Σε αγαπώ 20 χρόνια και θα ήθελα να ζήσω πολλά πολλά για να σε αγαπώ».

