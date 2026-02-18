Παντελής Παντελίδης: H ανακοίνωση της δισκογραφικής εταιρείας του για την επέτειο του θανάτου του

Με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα ετών από την ημέρα που ο Παντελής Παντελίδης έχασε τη ζωή του, η δισκογραφική του εταιρεία εξέδωσε μια συγκινητική ανακοίνωση τιμώντας τη μνήμη και τη δυσαναπλήρωτη κληρονομιά του καλλιτέχνη.

Μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Minos EMI υπογράμμισε πως το φαινόμενο «Παντελίδης» παραμένει ζωντανό μέσα από τα τραγούδια του που συνεχίζουν να λατρεύονται από το κοινό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της δισκογραφικής εταιρείας

Δέκα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα 18 Φεβρουαρίου 2026 από την ημέρα που ο Παντελής Παντελίδης έφυγε από τη ζωή. Όμως παραμένει ανεξίτηλος στις καρδιές μας!

Ο Παντελής Παντελίδης αποτέλεσε το μεγαλύτερο μουσικό φαινόμενο των τελευταίων χρόνων. Από το δωμάτιό του όπου έπαιζε τα τραγούδια του με την κιθάρα του, κατάφερε να φτάσει στην κορυφή και να γίνει ένας από τους πιο αγαπητούς καλλιτέχνες. Και όχι άδικα. Αληθινός, ειλικρινής, ταλαντούχος, ευγενής, αυθεντικός. Αυτά και άλλα τόσα χαρίσματα είχε ο Παντελής.

Αν και έχουν περάσει λοιπόν 10 χρόνια από την αναπάντεχη απώλειά του, το αποτύπωμά του παραμένει ισχυρό. Τα τραγούδια του συνεχίζουν να ηχούν, συνεχίζουν να μας συνοδεύουν, να μας ταξιδεύουν. Συνεχίζουν να είναι καρφιτσωμένα στην κορυφή.

Eίναι πραγματική τιμή της Minos EMI, A Universal Music Company που συνεργάστηκε με έναν τόσο μοναδικό και αξεπέραστο καλλιτέχνη, που μίλησε με τα τραγούδια του στις καρδιές μας.

Σε ευχαριστούμε Παντελή!