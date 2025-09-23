Παναγιώτης Τριβυζάς – Ιωάννα Καραΐσκου: Παντρεύτηκαν και βάφτισαν την κόρη τους (pics)

Με μία διπλή τελετή, ο αθλητής Παναγιώτης Τριβυζάς και η αγαπημένη του, Ιωάννα Καραΐσκου, ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου και βάφτισαν την κόρη τους. Το ζευγάρι, το οποίο είχε ήδη παντρευτεί με πολιτικό γάμο πριν από δύο χρόνια, επέλεξε την Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου, για τον θρησκευτικό γάμο και τη βάπτιση της μικρής τους.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην Παιανία, σε μια ειδυλλιακή τοποθεσία, με το ζευγάρι να έχει στο πλευρό του συγγενείς και φίλους, οι οποίοι μοιράστηκαν μαζί τους τις χαρμόσυνες στιγμές. Αμέσως μετά τον γάμο, ακολούθησε η βάπτιση της ενός έτους κόρης τους, η οποία πήρε το όνομα Ρεβέκκα.

Η χαρά και η ευτυχία του ζευγαριού ήταν εμφανής σε κάθε φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στα social media από τους καλεσμένους, οι οποίοι απαθανάτισαν τις όμορφες στιγμές. Μετά τα δύο μυστήρια, ακολούθησε μια λαμπερή δεξίωση, όπου οι νεόνυμφοι και οι καλεσμένοι γιόρτασαν τη διπλή τους χαρά.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Παναγιώτης Τριβυζάς ήταν στο παρελθόν παντρεμένος με την Σταυρούλα Χρυσαειδή, την οποία γνωρίσαμε μέσα από τη συμμετοχή της στο Survivor, με τη σχέση τους να έχει απασχολήσει τα φώτα της δημοσιότητας.

Ωστόσο, πλέον έχει ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του, γεμάτο ευτυχία και οικογενειακές στιγμές.

