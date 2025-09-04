Όζι Όσμπορν: Ο γιος του περιέγραψε τη στιγμή που έμαθε για τον θάνατό του – «Ήξερα πως κάτι κακό έχει συμβεί»

Ο Τζακ Όσμπορν, γιος του αείμνηστου θρύλου της ροκ, Όζι Όσμπορν, περιέγραψε με δάκρυα στα μάτια τη στιγμή που έμαθε για τον θάνατο του πατέρα του. Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στο YouTube, ο Τζακ μοιράστηκε με το κοινό τις δύσκολες ώρες που ακολούθησαν την απώλεια του διάσημου μουσικού, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για τις τελευταίες τους κοινές στιγμές.

Ειδικότερα, ο Τζακ περιέγραψε ότι τα ξημερώματα της 22ας Ιουλίου, ένας οικογενειακός φίλος, που εργαζόταν για την οικογένεια για 30 χρόνια, χτύπησε την πόρτα του σπιτιού του στο Λος Άντζελες. «Όταν κοίταξα από το παράθυρο και τον είδα, ήξερα αμέσως ότι είχε συμβεί κάτι κακό. Μου είπε ότι ο πατέρας μου είχε πεθάνει», είπε.

Ο Τζακ Όσμπορν αποκάλυψε πως είχε την ευκαιρία να περάσει περισσότερο χρόνο με τον πατέρα του τις τελευταίες του μέρες. Αρχικά, η οικογένεια είχε προγραμματίσει διακοπές στην Πορτογαλία, αλλά αναγκάστηκε να τις ακυρώσει και να μείνει στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς τα παιδιά του αρρώστησαν με γαστρεντερίτιδα.

«Δεν έχω υπάρξει πιο ευγνώμων για το γεγονός ότι τα παιδιά μου είχαν γαστρεντερίτιδα απ’ ό,τι σήμερα», σχολίασε χαρακτηριστικά, καθώς η αναπάντεχη αυτή καθυστέρηση του έδωσε την ευκαιρία να βρίσκεται δίπλα στον πατέρα του μέχρι το τέλος.

Αν και παραδέχτηκε πως νιώθει ανακούφιση που ο πατέρας του δεν υποφέρει πια, ο Τζακ δεν έκρυψε τη θλίψη του για την απώλεια. «Εύχομαι να ήταν ακόμα εδώ, να ήταν μαζί μας, αλλά περνούσε δύσκολες στιγμές», είπε. Ο Όζι Όσμπορν, που έπασχε από Πάρκινσον και καρδιακά προβλήματα, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών.

Ο Τζακ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του που είχε για πατέρα έναν «βαθιά περίπλοκο, αστείο, περίεργο και διορατικό» άνθρωπο, σημειώνοντας ότι παρά την εικόνα που έβγαζε, ο Όζι ήταν πάντα πολύ συνειδητοποιημένος για το τι συνέβαινε γύρω του.