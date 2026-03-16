Όσκαρ 2026: Η Jessie Buckley αφιέρωσε το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου “στο όμορφο χάος της καρδιάς μιας μητέρας»

Μεγάλη νικήτρια της 98ης τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ αναδείχθηκε η Jessie Buckley, η οποία τιμήθηκε με το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου για τον ρόλο της στην ταινία «Hamnet».

Όταν ανέβηκε στη σκηνή των Όσκαρ για να παραλάβει το αγαλματίδιο, εξέφρασε τον θαυμασμό της προς όλες τις υποψήφιες της κατηγορίας και ευχαρίστησε τους συνεργάτες της, ενώ όπως είπε ήρθε όλη η οικογένειά της από την Ιρλανδία στην τελετή της απονομής.

«Μαμά, μπαμπά, σε ευχαριστώ που μας έμαθες να ονειρευόμαστε και να μην μας καθορίζουν ποτέ οι προσδοκίες, αλλά το πάθος μας» ανέφερε η Ιρλανδή ηθοποιός και στη συνέχεια απευθύνθηκε στον σύντροφό της:

«Σε αγαπώ. Είσαι ο πιο απίστευτος μπαμπάς. Ο καλύτερός μου φίλος. Θέλω να αποκτήσω μαζί σου ακόμα 20.000 μωρά».

Για την κόρη της, που σήμερα είναι 8 μηνών, δήλωσε πως «δεν έχει καμία απολύτως ιδέα τι συμβαίνει, πιθανότατα θα ονειρεύεται τώρα ότι πίνει γάλα. Αλλά αυτό [το βραβείο] είναι κάτι σπουδαίο. Σε αγαπώ, αγαπώ το να είμαι η μαμά σου, και ανυπομονώ να ανακαλύψω τη ζωή στο πλάι σου».

«Σήμερα στη Βρετανία είναι η Γιορτή της Μητέρας. Θα ήθελα λοιπόν να αφιερώσω αυτό το βραβείο στο όμορφο χάος της καρδιάς μιας μητέρας» κατέληξε στην ομιλία της η Jessie Buckley.

Υπενθυμίζεται ότι η Jessie Buckley (Τζέσι Μπάκλεϊ) τον Φεβρουάριο έγραψε ιστορία ως η πρώτη Ιρλανδή ηθοποιός που κατέκτησε τοβραβείο του Α’ Γυναικείου Ρόλου στα BAFTA.