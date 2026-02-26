Οδυσσέας Σταμούλης: «Οι “Δύο Ξένοι” μάλλον μου άλλαξαν τη ζωή αλλά δεν τους βλέπω πια»

Για τη διαχρονική επιτυχία της σειράς «Δύο Ξένοι» και τον αντίκτυπο που είχε στην πορεία του μίλησε ο Οδυσσέας Σταμούλης σε νέα του τηλεοπτική συνέντευξη.

Ο γνωστός ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Στούντιο 4, με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, την Πέμπτη (26.02) στην ΕΡΤ1, όπου αναφέρθηκε τόσο στην αναγνωρισιμότητα που του χάρισε η δημοφιλής σειρά όσο και στις συνεργασίες που συνάντησε στη διαδρομή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οι “Δυο ξένοι” παίζονται συνεχώς σε επανάληψη και, μάλιστα, όχι μόνο μια φορά τον χρόνο. Δηλαδή με το που τελειώνει μερικές φορές ξαναρχίζει αμέσως η προβολή. Εγώ δεν το βλέπω όμως πια», εκμυστηρεύτηκε αρχικά, επισημαίνοντας πως, παρά τη συνεχή προβολή της σειράς, ο ίδιος αποφεύγει πλέον να την παρακολουθεί.

Εξηγώντας τη στάση του, σημείωσε: «Εγώ είμαι, φυσικά, αλλά μετά από κάποιο καιρό. Είναι ένας κανονικός άνθρωπος, με την καλή έννοια, που κάθεται στο σπίτι του μετά από 30 χρόνια γάμου και ανοίγει το άλμπουμ του γάμου, βλέπει τον εαυτό του 25 χρονών και τώρα είναι 55. Είναι ωραίο; Δηλαδή ωραίο είναι, είσαι εσύ αλλά…», περιγράφοντας το ιδιαίτερο συναίσθημα που του δημιουργεί η αναμέτρηση με την εικόνα του παρελθόντος.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις μνήμες που του ξυπνούν οι παλαιότερες δουλειές του, λέγοντας: «Όταν βλέπω τον εαυτό μου σε παλαιότερες σειρές θυμάμαι τα όνειρα εκείνης της εποχής αλλά και πολλά θέλω να τα ξεχνάω. Δηλαδή άλλα τα θυμάμαι και άλλα τα ξεχνάω. Καλές συνεργασίες δεν γίνεται να έχεις πάντα γιατί θα σήμαινε ότι ξεκίνησες και ήταν όλοι φίλοι σου, κάτι που δεν γίνεται».

Δεν παρέλειψε, μάλιστα, να παραδεχθεί τον καθοριστικό ρόλο της επιτυχημένης σειράς στη ζωή του, τονίζοντας: «Οι “Δύο Ξένοι” μάλλον μου άλλαξαν τη ζωή», ενώ σε άλλο σημείο της συνέντευξης υπογράμμισε με συγκίνηση: «Ο πατέρας μου ήταν περήφανος που ήμουν ηθοποιός».