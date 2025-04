Ένα νέο βίντεο που κατέκλυσε τα social media έφερε για άλλη μια φορά τον Στέφανο Τσιτσιπά στο επίκεντρο του σχολιασμού. Αυτή τη φορά, δεν ήταν κάποια εντυπωσιακή του εμφάνιση στο court ή μια αμφιλεγόμενη δήλωση, αλλά ένα στιγμιότυπο από την καθημερινότητά του στο Μόντε Κάρλο.

Πιο συγκεκριμένα, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας απαθανατίστηκε την στιγμή που επιβιβαζόταν στην εντυπωσιακή Aston Martin V12 Speedster του, ένα αυτοκίνητο που αποτελεί σύμβολο πολυτέλειας και υψηλών επιδόσεων, και αναχωρούσε στους δρόμους του διάσημου πριγκιπάτου.

Το βίντεο, όπως ήταν αναμενόμενο, έγινε αμέσως viral, προκαλώντας ένα ευρύ φάσμα αντιδράσεων και σχολίων από τους χρήστες του διαδικτύου. Η εικόνα του νεαρού Έλληνα αθλητή πίσω από το τιμόνι ενός τέτοιου αυτοκινήτου πυροδότησε έναν έντονο διάλογο, αναδεικνύοντας για άλλη μια φορά τις διαφορετικές οπτικές γωνίες με τις οποίες το κοινό αντιλαμβάνεται την επιτυχία και τον πλούτο των αθλητών παγκόσμιας κλάσης.

Ένα σημαντικό μέρος των σχολίων εξέφρασε θαυμασμό και θετικά σχόλια για τον Στέφανο Τσιτσιπά. Πολλοί χρήστες υπογράμμισαν την σκληρή δουλειά και τις αμέτρητες ώρες προπόνησης που έχει αφιερώσει ο Έλληνας πρωταθλητής για να φτάσει στην κορυφή του παγκόσμιου τένις. Τόνισαν ότι τα χρήματα που κερδίζει είναι αποτέλεσμα του δικού του κόπου και ταλέντου, καρπός μιας καριέρας γεμάτης θυσίες και αφοσίωση.

Χαρακτηριστικά ήταν τα σχόλια που ανέφεραν πως ενώ οι συνομήλικοί του απολάμβαναν ανέμελες στιγμές, ο Τσιτσιπάς «έλιωνε στις προπονήσεις», δικαιούται πλέον να απολαμβάνει τους καρπούς των κόπων του.

Τέλος, αρκετοί ήταν αυτοί που αντέκρουσαν τις κατηγορίες για επίδειξη πλούτου, υποστηρίζοντας ότι ο τενίστας δεν «έκλεψε ούτε καταχράστηκε» τα χρήματά του, αλλά τα έχει κερδίσει επάξια μέσω του επαγγελματισμού και των επιτυχιών του.

Stefanos Tsitsipas 🔥❤️😍😎



Stef in Monte Carlo – Monaco spotted by the Luxury Automobile / Car Paparazzi



April 2, 2025



Greek Tennis Superstar Tsitsipas driving his Tiffany Green Aston Martin V12 Speedster Sports Car with Konstantinos – his physio



Tsitsi friend Viktor was… pic.twitter.com/KF5sjCgcEM