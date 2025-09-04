Ο Δημήτρης Αποστόλου για τη σειρά «Δύο Ξένοι»: «Μία διάσημη κυρία είχε δηλώσει πως δεν ήθελε το όνομά της να συνδεθεί με μια αποτυχία»

Για τη σειρά «Δύο Ξένοι», ο Δημήτρης Αποστόλου αποκάλυψε ότι ο τίτλος προέκυψε τυχαία, μέσα από μία πολύ ιδιαίτερη και ασυνήθιστη σύμπτωση, παρά τις αρχικές απορρίψεις από πολλούς γνωστούς ηθοποιούς για συνεργασία με τον Αλέξανδρο Ρήγα.

«Έχουμε ανεβεί στο Mega και είναι ο Τζώνη Καλημέρης. Βλέπει τον τίτλο, λέει τους χαρακτηρισμούς που δεν επιτρέπονται αυτή την ώρα και λέει θα το βρούμε αλλιώς και πατάει το κουμπί εκείνη την ώρα σε ένα ραδιόφωνο και ακούγεται το Δύο Ξένοι του Γιάννη Πάριου και λέει έτσι θα το βγάλουμε», είπε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο σεναριογράφος μοιράστηκε περιστατικά με ηθοποιούς που αρνήθηκαν να αναλάβουν ρόλους στη σειρά «Δύο Ξένοι».

«Υπήρχε άλλο κάστινγκ, το οποίο ήρθε μία εβδομάδα πριν. Για τον ρόλο της Μαρίνας ήταν να το παίξει μία άλλη πάρα πολύ γνωστή κυρία, την οποία δε θα την πούμε, και είχε πει ότι δε θέλω να συνδέσω το όνομά μου με μία αποτυχία. Παθαίνει εγκεφαλικά ο Αλέξανδρος (Ρήγας). Κι όπως έκανε τραμπολίνο πάτωμα ταβάνι και κάποια φάση είναι ανοιχτή η τηλεόραση και μου λέει είναι αυτή, η Εβελίνα Παπούλια, η κοκκινομάλλα που παίζει τους Συνήθεις Υπόπτους. Της λέμε ότι πρέπει να είναι ξανθό το μαλλί, ταράζεται λέει διάφορούς χαρακτηρισμούς πώς θα είναι ξανθιά και φεύγει. Μετά από 3-4 ώρες έρχεται χωρίς να ξέρει ότι είναι πρωταγωνιστικός ρόλος με βαμμένα μαλλιά», ανέφερε ο Δημήτρης Αποστόλου.

Στη συνέχεια, συμπλήρωσε:«Ο Νίκος Σεργιανόπουλος μπήκε γιατί κάποιος άλλος, όχι σπουδαίος για μένα έλεγε ότι: είναι πολύ λαϊκό για μένα. Έχουμε περάσει πολλά τέτοια. Έχουμε φάει πολλά όχι. Πάρα πολλά. Στη θέση της Ντίνας Κώνστα ήταν η Νόνικα Γαληνέα, η συγχωρεμένη, γιατί δεν ένιωθε πολύ καλά. Εμείς την είχαμε σκεφτεί, αλλά λέγαμε θα πάει λογικής «Δις Εξαμαρτείν» και το πήγαμε από κει. Το πήρε. Το κατάλαβε αμέσως, τσίνισε στο ποδοσφαιρικό, γιατί είχε απόλυτη άγνοια».