Ντορέττα Παπαδημητρίου: Θύμα διαδικτυακής απάτης η ηθοποιός – «Δεν είμαι εγώ» ξεκαθαρίζει

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου έγινε το πρόσφατο θύμα ενός φαινομένου που έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια: της διαδικτυακής απάτης με τη δημιουργία ψεύτικων προφίλ. Η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια διαπίστωσε ότι επιτήδειοι χρησιμοποιούσαν το όνομά της και τις φωτογραφίες της για να δημιουργήσουν έναν παραπλανητικό λογαριασμό στο Instagram.

Τα ψεύτικα προφίλ, τα οποία εμφανίζονται όλο και συχνότερα, έχουν ως στόχο την παραπλάνηση των χρηστών. Οι δημιουργοί τους συνήθως επιδιώκουν είτε τη συλλογή προσωπικών δεδομένων, είτε την οικονομική εκμετάλλευση μέσω δόλιων μηνυμάτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Ντορέττα Παπαδημητρίου & Γιώργος Γεροντιδάκης: Η σχέση τους δυναμώνει – Το ρομαντικό ταξίδι στην Τουρκία

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου, αντιδρώντας άμεσα, ενημέρωσε τους ακολούθους της μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram. Με μια σύντομη ανάρτηση, τους προειδοποίησε για την απάτη και τους ζήτησε να κάνουν αναφορά (report) στον συγκεκριμένο λογαριασμό, ώστε να απενεργοποιηθεί.

«Δεν είμαι εγώ. Θαυμαστές μου, κάντε ένα report αν έχετε την καλοσύνη. Ευχαριστώ!», έγραψε χαρακτηριστικά, δείχνοντας την αποφασιστικότητά της να προστατεύσει τόσο τη δημόσια εικόνα της όσο και τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η ανάρτηση της ηθοποιού στο Instagram: