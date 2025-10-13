Ντορέττα Παπαδημητρίου: «Αν ερχόταν ένα παιδί, με χαρά» – Η αναφορά στην προσωπική της ζωή

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 και παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Γιώργο Λιάγκα. Η ηθοποιός και παρουσιάστρια μίλησε για την καριέρα της, τους γιους της και την προσωπική της ζωή.

Ένα από τα θέματα που κλήθηκε να σχολιάσει, ήταν το κατά πόσο μοιράζεται με τους γιους της, Διονύση και Φίλιππο, στιγμές και λεπτομέρειες από την προσωπική της ζωή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Ντορέττα Παπαδημητρίου: Θύμα διαδικτυακής απάτης η ηθοποιός – «Δεν είμαι εγώ» ξεκαθαρίζει

«Ο Φίλιππος δεν λέει τίποτα. Μόνο όταν τον πετύχω σε κάποια ιδιαίτερη φάση, προσπαθώ να μάθω όσο πιο πολλά μπορώ. Ο Διονύσης μου τα λέει όλα. Μιλάει πολύ και με εμένα, και με τη γιαγιά του και με τον πατέρα του», είπε αρχικά η Ντορέττα Παπαδημητρίου.

Σε άλλο σημείο ανέφερε: «Σίγουρα είναι πιο επικοινωνιακοί τώρα, άλλωστε πλέον είναι ολόκληροι άνδρες. Αν έχω κάποιο θέμα ή πρόβλημα, δε θα το συζητήσω με τα παιδιά αλλά είμαστε αρκετά ανοιχτοί. Φαντάζομαι και ελπίζω ότι τους ενδιαφέρει η ευτυχία μου. Με έχουν δει μέσα στα χρόνια και στενοχωρημένη χωρίς να το έχω επικοινωνήσει, αλλά τα παιδιά τα καταλαβαίνουν όλα».

«Αν ερχόταν, με χαρά. Αυτά δεν προγραμματίζονται έτσι κι αλλιώς. Σημασία έχει να είμαστε καλά, να περνάμε ωραία», απάντησε η Ντορέττα Παπαδημητρίου για το αν θα έκανε άλλο ένα παιδί.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: