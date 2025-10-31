Ντόρα Μακρυγιάννη: «Πριν γίνω ηθοποιός, δούλευα ως ασφαλίστρια στο γραφείο του μπαμπά μου»

Στον καναπέ της εκπομπής «Νωρίς – Νωρίς» κάθισε το πρωί της Παρασκευής (31.10) η αγαπημένη ηθοποιός Ντόρα Μακρυγιάννη.

«Πριν γίνω ηθοποιός, δούλευα ως ασφαλίστρια στο γραφείο του μπαμπά. Το αγάπησα ως επάγγελμα, αλλά δεν θα μπορούσα να το κάνω μια ζωή. Ευτυχώς, και ο πατέρας μου το σεβάστηκε. Είναι πολύ παρεξηγημένο επάγγελμα, έχει επικοινωνία με τον κόσμο και νοιάζεσαι για τον πελάτη σου», ανέφερε η ηθοποιός.

«Στην υποκριτική με έσπρωξε να ανέβω ένας σκηνοθέτης, με δήλωσε στο έργο χωρίς να το ξέρω. Είδα τη “γλύκα” και, όταν έπαιξα τον ρόλο της Ανουσάκη στα Κόκκινα Φανάρια, εκεί ήρθε το αποκορύφωμα. Ήμασταν sold-out στο Αίγιο, γινόταν χαμός και έλεγα ότι δεν θέλω να πάω την άλλη μέρα στο γραφείο, θέλω να ξαναπαίξω. Εκεί είπα ότι κάτι γίνεται», εξομολογήθηκε.

«Την απόφαση να αλλάξω ζωή και να έρθω στην Αθήνα την πήρα εν μία νυκτί. Γύριζα με μία βαλίτσα και έμενα όπου έβρισκα. Έδωσα εξετάσεις σε όποια σχολή έβλεπα, δεν πίστευα ότι θα περάσω στο Εθνικό.

Επί μία βδομάδα έδινα εξετάσεις, ούτε που θυμάμαι τι μονολόγους έλεγα. Ήταν ένας σίφουνας όλο αυτό που έγινε», πρόσθεσε.