Νότης Σφακιανάκης: «Θα αποχωρούσε στο απόγειο της καριέρας του και το έκανε», είπε ο Αντώνης Γούναρης

Η απουσία του Νότη Σφακιανάκη από τα μεγάλα νυχτερινά κέντρα φαίνεται πως αποτελεί την οριστική απόσυρσή του από το τραγούδι. Παρά την επιθυμία του κοινού για την επιστροφή του «Άρχοντα» στη νύχτα, όλες οι ενδείξεις, αλλά και οι μαρτυρίες στενών συνεργατών, συνηγορούν στο ότι ο τραγουδιστής δεν θα επιστρέψει ούτε τη φετινή σεζόν.

Την εκτίμηση αυτή υποστήριξε και ο στενός του συνεργάτης, μουσικός Αντώνης Γούναρης, ο οποίος παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Super Katerina» (την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου). Ο ίδιος τόνισε με νόημα πως ο Νότης Σφακιανάκης ανήκει στην κατηγορία των ανθρώπων που δεν αθετούν τις αποφάσεις τους.

«Κανένας δεν έχει επικοινωνία με τον Νότη Σφακιανάκη. Του έχω στείλει χαιρετισμούς, ξέρω ότι πρέπει να τους πήρε, μέσω κάποιου ανθρώπου που έχει και του κάνει όλες τις δουλειές. Ο Νότης είχε πει κάποια στιγμή ότι θα αποχωρήσει στο απόγειο της καριέρας του και πολύ καλά έκανε κατά τη γνώμη μου», σχολίασε ο Αντώνης Γούναρης.

«Δεν περίμενε να φθαρεί για να αποχωρήσει. Ξέροντας τον Νότη πιστεύω ότι δεν θα επανέλθει. Όταν λέει κάτι ο Νότης, το εννοεί. Δεν είναι άνθρωπος που λέει κάτι και το παίρνει πίσω», τόνισε ο γνωστός μουσικός.

Να θυμίσουμε ότι τα τελευταία χρόνια, ο Νότης Σφακιανάκης έχει επιλέξει συνειδητά να διατηρήσει χαμηλό προφίλ, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τη βαριά βιομηχανία της νύχτας, επιλέγοντας να αφοσιωθεί πλήρως στην προσωπική του ζωή.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: