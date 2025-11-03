Νότης Σφακιανάκης: Η γνωριμία με την σύζυγό του, ο γάμος τους και τα δίδυμα παιδιά τους (pics)

Βαρύ είναι το πένθος για τον Νότη Σφακιανάκη, καθώς η πολυαγαπημένη του σύζυγος, Κίλι Σφακιανάκη, έφυγε από την ζωή σε ηλικία 62 ετών. Η είδηση έγινε ακόμη πιο οδυνηρή, καθώς η απώλεια συνέβη ανήμερα των γενεθλίων του δημοφιλούς καλλιτέχνη.

Τη δυσάρεστη εξέλιξη γνωστοποίησαν η δημοσιογράφος Ρούλα Χάμου, στενή φίλη της οικογένειας, μέσω ανάρτησης στο Instagram, αλλά και η εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 με τον Γιώργο Λιάγκα.

Η ιστορία αγάπης του Νότη Σαφακιανάκη και της Κίλι ξεκίνησε πριν από τέσσερις δεκαετίες, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο καλλιτέχνης γνώρισε την Αγγλίδα Κίλι το 1984, στο νησί της Κω. Η Κίλι εργαζόταν τότε ως ξεναγός, ενώ ο αγαπημένος καλλιτέχνης έκανε τα πρώτα του βήματα στον χώρο του τραγουδιού.

Ο λαμπερός γάμος του ζευγαριού και τα παιδιά τους

Επτά χρόνια μετά τη γνωριμία τους, το ζευγάρι επισφράγισε τον έρωτά του με έναν λαμπερό γάμο το 1991.

Από τότε, η Κίλι Σφακιανάκη υπήρξε η ήρεμη δύναμη και ο βράχος δίπλα στον εκρηκτικό καλλιτέχνη, επιλέγοντας να ζει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, προστατεύοντας έτσι την σχέση τους και την προσωπική τους ζωή.

Ο καρπός του μεγάλου τους έρωτα ήταν η απόκτηση των δίδυμων παιδιών τους, του Απόλλωνα και της Αφροδίτης.

NDPPHOTO / NDP PHOTO

Ο γιος του τραγουδιστή, Απόλλωνας

Τα δίδυμα παιδιά τους ήρθαν για να ολοκληρώσουν την οικογενειακή ευτυχία του ζευγαριού, προσθέτοντας μια νότα πληρότητας στην κοινή τους πορεία.

Ο Νότης Σφακιανάκης, αν και πάντα απασχολούσε τα social media και τις εκπομπές, φρόντιζε να κρατά την οικογένειά του μακριά από τα φλας, προστατεύοντας τα αγαπημένη του πρόσωπα από την showbiz και τους paparazzi.