Νότης Σφακιανάκης: Η σύζυγός του έδινε μάχη με το Πάρκινσον – Οι λεπτομέρειες για τον θάνατό της

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της Κίλι Σφακιανάκη, της συζύγου του δημοφιλούς τραγουδιστή Νότη Σφακιανάκη, η οποία έφυγε από τη ζωή στα 62 της χρόνια. Πίσω από την απώλεια κρύβεται ένα πολύμηνο δράμα, καθώς η Κίλι έδινε μια γενναία και επίπονη μάχη με τη νόσο του Πάρκινσον.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, η κατάσταση της υγείας της Κίλι είχε επιδεινωθεί τον τελευταίο καιρό.

Η αγάπη του Νότη Σφακιανάκη και η αφοσίωσή του ήταν τέτοια που, προκειμένου να της εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή φροντίδα, το σπίτι της οικογένειας είχε μετατραπεί σε ένα μικρό νοσοκομείο.

«Το σπίτι του δημοφιλή τραγουδιστή είχε μετατραπεί σε ένα μικρό νοσοκομείο με ειδικό νοσηλευτικό προσωπικό», ανέφερε ο παρουσιαστής, υπογραμμίζοντας τις τιτάνιες προσπάθειες που είχαν γίνει για την 62χρονη.

Η μεταφορά στο νοσοκομείο και οι τελευταίες στιγμές

Η κατάσταση της Κίλι Σφακιανάκη έφτασε στο κρίσιμο σημείο όταν το σώμα της, εξαντλημένο από τη μακρά μάχη, την εγκατέλειψε. Η μεταφορά της στο νοσοκομείο έγινε με δραματικό τρόπο, καθώς η Κίλι βρέθηκε άπνοη και άσφυγμη στο σπίτι.

Άμεσα κλήθηκε και έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε εσπευσμένα στο Ασκληπιείο Βούλας. Εκεί, οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες, εφαρμόζοντας ΚΑΡΠΑ επί 40 λεπτά.

Παρά την εντατική μάχη των ιατρών, η 62χρονη δεν κατάφερε να επανέλθει.

Τις τραγικές αυτές τελευταίες στιγμές δίπλα της βρίσκονταν η κόρη της, Αφροδίτη, και μία νοσοκόμα, προσφέροντας της τη στήριξη και την αγάπη τους μέχρι το τέλος.

Να θυμίσουμε ότι η είδηση του θανάτου της, που συνέπεσε τραγικά με τα γενέθλια του Νότη Σφακιανάκη, επιβεβαιώθηκε αρχικά μέσω των social media από τη δημοσιογράφο και φίλη της οικογένειας, Ρούλα Χάμου, προκαλώντας κύμα θλίψης σε όλο το Πανελλήνιο.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: