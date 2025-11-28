Νίνο – Josephine: Συγκατοικούν στα Νότια Προάστια μετά την επανασύνδεση στη σχέση τους (vid)

Ο έρωτας είναι ένα παιχνίδι με απρόβλεπτες ανατροπές, και η ιστορία του Νίνο και της Josephine το επιβεβαιώνει με τον πιο εμφατικό τρόπο. Το γνωστό ζευγάρι, που ο χωρισμός του είχε προκαλέσει μεγάλο ντόρο, φαίνεται πως είναι ξανά μαζί, και μάλιστα, έκαναν ήδη το μεγάλο βήμα της συγκατοίκησης στα Νότια Προάστια της Αθήνας.

Η μετακόμιση που επιβεβαίωσε την επανασύνδεση

Οι φήμες για επανασύνδεση κυκλοφορούσαν έντονα το τελευταίο διάστημα, και πλέον επιβεβαιώνονται. Ο Νίνο φέρεται να άφησε το σπίτι του στα Βόρεια Προάστια και να μετακόμισε σε ακίνητο κοντά στην αγαπημένη του, επισφραγίζοντας έτσι τη νέα φάση της σχέσης τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως ειπώθηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 από τον Γιώργο Λιάγκα, η Josephine φέρεται να μην είχε ξεπεράσει ποτέ τον Νίνο.

Αντίθετα, ο τραγουδιστής, μετά τον αρχικό τους χωρισμό, έδειχνε αποφασισμένος να κρατήσει αποστάσεις. Το «ραγισμένο γυαλί», όμως, έδειξε πως μπορεί να «κολλήσει» ξανά, και μάλιστα πιο γερά.

Σύμφωνα με πηγές από το στενό τους περιβάλλον, η πρώτη απόπειρα του ζευγαριού δεν είχε στεριώσει εξαιτίας της έλλειψης χρόνου, των επαγγελματικών πιέσεων και των διαφορετικών προτεραιοτήτων.

Η επανασύνδεση, η οποία ξεκίνησε δειλά-δειλά τον περασμένο Σεπτέμβριο, πηγαίνει πλέον από το καλό στο καλύτερο.

Τόσο ο Νίνο όσο και η Josephine εμφανίζονται πλέον πιο δεμένοι, πιο κατασταλαγμένοι και πιο συνειδητοποιημένοι για το τι επιθυμούν από τη ζωή τους και ο ένας από τον άλλο.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το ζευγάρι, έχοντας διδαχθεί από την προηγούμενη εμπειρία, έχει λάβει την απόφαση να προστατεύσει τη σχέση του «σαν κόρη οφθαλμού» και μη μιλήσει δημόσια σε συνεντεύξεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: