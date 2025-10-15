Νίκος Οικονομόπουλος: «Κουράστηκα να σ’ αγαπώ» – Ένα τραγούδι με μήνυμα δύναμης και απελευθέρωσης

Ο Νίκος Οικονομόπουλος, μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, επιστρέφει με νέο music video για το τραγούδι «Κουράστηκα να σ’ αγαπώ», σε μουσική του Γιώργου Σαμπάνη και στίχους της Ελένης Γιαννατσούλια.

Μέσα από αυτή την κυκλοφορία, ο καλλιτέχνης δίνει έμφαση σε κοινωνικά ζητήματα, αναδεικνύοντας τη σημασία της απελευθέρωσης από κακοποιητικές σχέσεις και κάθε μορφή ψυχικής εξάρτησης.

Το video προσφέρει μια έντονη οπτικοακουστική εμπειρία που συνοδεύει την εκφραστική και γεμάτη συναίσθημα ερμηνεία του Οικονομόπουλου, μεταφέροντας το μήνυμα της δύναμης και της αυτονομίας σε όσους αγωνίζονται να ξαναβρούν τον εαυτό τους. Το τραγούδι λειτουργεί ως ύμνος ενάντια στην ψυχική φθορά και κάθε μορφή κακοποίησης, προσκαλώντας τους θεατές να αναγνωρίσουν και να διεκδικήσουν τη δική τους αξιοπρέπεια.

Το music video κυκλοφορεί στο επίσημο κανάλι του Νίκου Οικονομόπουλου στο YouTube και περιλαμβάνει τη γραμμή SOS 15900, προσφέροντας άμεση υποστήριξη σε γυναίκες θύματα βίας ή σε τρίτα πρόσωπα που θέλουν να παρέμβουν, με έγκριση από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Δείτε το βίντεο κλιπ