Νίκος Μαστοράκης κατά Γ. Καπουτζίδη: «Ο τελικός της Eurovision διανθίστηκε από τα ανόητα κείμενα του – Το γράψιμο το κάνει στην τουαλέτα»

Στην αντζέντα της επικαιρότητας βρίσκεται η σαρωτική επικράτηση του Akyla στον εθνικό τελικό Sing for Greece, μέσα από τον οποίο εξασφάλισε το εισιτήριο για τη Eurovision της Βιέννης.

Ο καλλιτέχνης εντυπωσίασε με το ιδιαίτερο τραγούδι του «Ferto», συγκεντρώνοντας θετικά αλλά και επικριτικά σχόλια, τόσο για τη σκηνική του παρουσία, όσο και για τη συνολική διοργάνωση.

Μεταξύ εκείνων που τοποθετήθηκαν δημόσια ήταν και ο Νίκος Μαστοράκης, ο οποίος, μέσω ανάρτησής του στο Facebook, εξέφρασε την άποψή του για τη βραδιά, σχολιάζοντας τόσο τη νίκη του Akyla όσο και τα κείμενα του Γιώργος Καπουτζίδη.

Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Χρειαζόταν να κάνουν δυο ημιτελικούς για να στείλουν στη Βιέννη έναν underground viennoise; Aφού φαινόταν από τον πρώτο ημιτελικό. Τώρα βέβαια, η λογική λέει ότι μια δημόσια τηλεόραση που έχει δώσει σε δυο ακατάλληλες ξινές και παρωχημένες καθημερινό prime time πολιτικό πρόγραμμα, έπρεπε η ίδια της αισθητική να εκπροσωπηθεί και με το Ferto.

Ως φανατικός του classic rock, παρ’ όλο που αντιπαθώ το είδος της μουσικής που εκπροσωπεί ο Ακύλας, αναγνωρίζω ότι έχει σπάνια ενέργεια και για το είδος του, έκδηλο ταλέντο. Για να δούμε, θα το φέρει;».

Παράλληλα, δεν παρέλειψε να σχολιάσει και τα κείμενα της παρουσίασης, σημειώνοντας: «Υ.Γ. Ο τελικός διανθίστηκε ξανά από τα ανόητα κείμενα του Καπουντζίδη, καθώς ανοήτως τα ερμήνευαν κι εκείνος και οι δυο παρουσιάστριες. Ο άνθρωπος από τις πόλλες δουλειές που αναλαμβάνει, το γράψιμο το κάνει στην τουαλέτα πια».

Η ανάρτηση του Νίκου Μαστοράκη προκάλεσε, όπως ήταν αναμενόμενο, ποικίλες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναζωπυρώνοντας τη συζήτηση γύρω από τη φετινή ελληνική συμμετοχή και τη συνολική αισθητική της διοργάνωσης.