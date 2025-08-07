Νίκος Αλιάγας: Δείτε πώς ήταν το 1996 στα 27 του – Η σπάνια φωτογραφία που ανέβασε (pic)

Ο Νίκος Αλιάγας, ένας από τους πιο αγαπητούς δημοσιογράφους και παρουσιαστές τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γαλλία, έκανε μια νοσταλγική αναδρομή στο παρελθόν, χαρίζοντας στους διαδικτυακούς του φίλους ένα σπάνιο στιγμιότυπο από το 1996.

Ο ίδιος δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια ασπρόμαυρη φωτογραφία, στην οποία ποζάρει μπροστά στον επιβλητικό ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο. Στο στιγμιότυπο, ο τότε 27χρονος Νίκος Αλιάγας, με ένα μαύρο πανωφόρι και τα χέρια σταυρωμένα, αποπνέει έναν αέρα σοβαρότητας και δημιουργικής ανησυχίας.

Η λιτή αλλά γεμάτη νόημα λεζάντα που συνόδευε την ανάρτηση, «Τον περασμένο αιώνα. Σούνιο, 1996», ταξίδεψε τους followers του πίσω στον χρόνο, αποσπόντας πολλά σχόλια και likes.

Δείτε την φωτογραφία: