Νικήτας Τσακίρογλου: «Η Χρυσούλα είναι κλινήρης – Τώρα της λέω πολύ περισσότερο το σ’ αγαπώ»

Μία συγκινητική εξομολόγηση έκανε ο Νικήτας Τσακίρογλου, μιλώντας στην κάμερα του «Πρωινού» του ΑΝΤ1 και στην Ελένη Παπαδόγια. Ο καταξιωμένος ηθοποιός, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει η αγαπημένη του σύζυγος και επίσης σπουδαία ηθοποιός, Χρυσούλα Διαβάτη.

«Είμαι σε μία δύσκολη φάση της συζυγικής μου ζωής, γιατί η Χρυσούλα Διαβάτη, η σπουδαία αυτή ηθοποιός και άνθρωπος έχει ένα αυτοάνοσο. Θέλω να πιστεύω ότι με τη βοήθεια του Θεού και τη βαθιά πίστη, και τη θέληση του ελληνικού λαού, θα γίνει καλά σύντομα», ανέφερε αρχικά ο Νικήτας Τσακίρογλου.

Και πρόσθεσε: «Δεν κυκλοφορεί η Χρυσούλα Διαβάτη, είναι κλινήρης. Πιστεύω ότι σύντομα θα το ξεπεράσει αυτό. Την έχω αγαπήσει και την ερωτεύτηκα γιατί έχει μεγάλη δύναμη και πολλή αγάπη για τη ζωή και τον άνθρωπο».

«Τώρα που βρίσκεται σε αυτή τη φάση, τη φιλάω κάθε λίγο, την αγκαλιάζω κάθε λίγο και τώρα της λέω πολύ περισσότερο το σ’ αγαπώ. Η Χρυσούλα είναι ένας άνθρωπος δυσεύρετος, όχι μόνο σαν σύζυγος», συμπλήρωσε ο ηθοποιός.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: