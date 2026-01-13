Νατάσσα Μποφίλιου: «Θέλω να πιστεύω ότι τα πράγματα κάποιες φορές γίνονται για κάποιο λόγο»

Η Νατάσσα Μποφίλιου έδωσε το «παρών» στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Hotel Amour» στο θέατρο Ακροπόλ και αναφέρθηκε ανοιχτά στις πρόσφατες εξελίξεις στα επαγγελματικά της. Η δημοφιλής ερμηνεύτρια μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες για την ακύρωση της παγκόσμιας περιοδείας της με τον Γιάννη Χαρούλη, εκφράζοντας την πεποίθηση πως ορισμένα πράγματα συμβαίνουν τελικά για κάποιο λόγο.

«Θέλω να πιστεύω ότι τα πράγματα… κάποιες φορές ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Είναι κλισέ αλλά νομίζω ότι κάποιες φορές όλα γίνονται για κάποιο λόγο, και κρατάω το πόσο υπέροχα περάσαμε με τον Γιάννη Χαρούλη», είπε αρχικά η ερμηνεύτρια.

«Ξαναβρεθήκαμε με τον αγαπημένο μου φίλο, εννοώ σε επίπεδο επαγγελματικό και δημιουργικό, και αυτό ήταν μια υπέροχη εμπειρία», συμπλήρωσε η Νατάσσα Μποφίλιου.

Να θυμίσουμε ότι πριν από τρεις εβδομάδες ανακοινώθηκε η ακύρωση της παγκόσμιας περιοδείας Hellenic Music Ensemble, όπου ο Γιάννης Χαρούλης και η Νατάσσα Μποφίλιου θα τιμούσαν τα 100 χρόνια από τη γέννηση των Μίκη Θεοδωράκη και Μάνου Χατζιδάκι.

Στη σχετική ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι η απόφαση ελήφθη μετά από προσεκτική εξέταση όλων των συνθηκών που περιβάλλουν το συγκεκριμένο έργο και οι διοργανωτές απέδωσαν την αναστολή της περιοδείας σε απρόβλεπτες περιστάσεις που βρίσκονται πέρα από τον δικό τους έλεγχο.

