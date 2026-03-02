Ναταλία Λιονάκη: Μετακόμισε στην Τανζανία και άλλαξε το όνομά της σε μοναχή Νεκταρία (vid)

Μια νέα σελίδα στην πορεία της έχει ανοίξει η Ναταλία Λιονάκη, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει αφοσιωθεί στον μοναχισμό. Η μοναχή Φεβρωνία, όπως τη γνωρίζαμε μέχρι πρόσφατα, αποφάσισε να μετακομίσει από την Κένυα και τη μονή του Αγίου Μάρκου στην Τανζανία, αναλαμβάνοντας μια νέα αποστολή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ekklisiaonline.gr, η ηθοποιός φέρει πλέον το όνομα μοναχή Νεκταρία. Βρίσκεται σε ένα μοναστήρι σε μια απομακρυσμένη περιοχή της Τανζανίας, η οποία αποκαλείται η «Σπιναλόγκα» της χώρας, καθώς αποτελεί καταφύγιο για ανθρώπους που νοσούν από AIDS.

Εκεί, η ίδια προσφέρει καθημερινά πνευματική στήριξη και φροντίδα σε ασθενείς που συχνά έρχονται αντιμέτωποι με τον κοινωνικό αποκλεισμό και τον στιγματισμό.

Για τη δράση της μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» ο Επίσκοπος Μπουκόμπας, ο οποίος τόνισε ότι η επιλογή της να υπηρετήσει σε ένα τόσο δύσκολο περιβάλλον αποτελεί σπάνιο παράδειγμα ανιδιοτέλειας και θυσίας.

«Σε αυτό το μοναστήρι, μένουν τέσσερις μοναχές, οι τρεις από την Ελλάδα. Είναι ένα ιεραποστολικό μοναστήρι. Να σας πω ότι το μοναστήρι βρίσκεται σε ωραιότατη τοποθεσία πάνω από τη λίμνη Βικτώρια και είναι δίπλα ακριβώς στη λεγόμενη Σπιναλόγκα της Τανζανίας, εκεί δηλαδή που έχουν συγκεντρωθεί όλοι οι φορείς του AIDS. Οι αδελφές εκεί, με πολλή θυσία, με πολύ κόπο και με πολλή αφοσίωση, προσφέρουν ό,τι μπορούνε στους ανθρώπους αυτούς», είπε ο επίσκοπος Μπουκόμπας.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: