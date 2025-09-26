Η Ναταλία Λιονάκη, η πρώην ηθοποιός που επέλεξε πριν από χρόνια να εγκαταλείψει τα εγκόσμια και να αφιερωθεί στον Θεό ως Μοναχή Φεβρωνία, συνεχίζει το ιεραποστολικό της έργο στην Κένυα. Σπάνιες εικόνες και ένα συγκινητικό βίντεο από την Αφρική ήρθαν στη δημοσιότητα, αποκαλύπτοντας τη νέα, φωτεινή πλευρά της μοναχής, μακριά από τη λάμψη της showbiz.

Το βίντεο, το οποίο εξασφάλισε ο Ανδρέας Καραγιάννης και το ekklisiaonline, δείχνει τη Μοναχή Φεβρωνία να χορεύει με χαρά ανάμεσα στα μικρά ορφανά παιδιά που φροντίζει. Η καθημερινότητά της στην Κένυα περιστρέφεται γύρω από την προσευχή, τη βοήθεια και τη φροντίδα των παιδιών που έχουν ανάγκη.

Όπως αναφέρεται, η αλλαγή στην ψυχική κατάσταση της Μοναχής Φεβρωνίας είναι εντυπωσιακή. Η αρχική της άφιξη στην Κένυα τη βρήκε κατηφή, σιωπηλή και εμφανώς πληγωμένη.

Ωστόσο, η αφοσίωσή της στο φιλανθρωπικό έργο και η προσφορά της στα παιδιά φαίνεται να έχουν μεταμορφώσει την ψυχή της.

Να θυμίσουμε ότι η Ναταλία Λιονάκη στις 14 Αυγούστου 2017 έγινε επίσημα μοναχή στην Κένυα, με το όνομα «Φεβρωνία», με τη στήριξη του πατέρα Απόστολου.