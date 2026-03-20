Μπρους Γουίλις: Αγκαλιά με την εγγονή του στα 71α γενέθλιά του – Η σπάνια φωτογραφία του ηθοποιού (pic)
Την σχετική ανάρτηση έκανε στο Instagram η Ντέμι Μουρ
Μια σπάνια και ιδιαίτερα τρυφερή στιγμή του Μπρους Γουίλις μοιράστηκε η πρώην σύζυγός του, Ντέμι Μουρ, με αφορμή τα 71α γενέθλια του διάσημου ηθοποιού την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026.
Στην εν λόγω ανάρτηση στο Instagram, ο «σκληρός» του Χόλιγουντ εμφανίζεται σε μια από τις πιο ανθρώπινες στιγμές του, κρατώντας στην αγκαλιά του τη μικρή του εγγονή, Λουέτα.
Στο στιγμιότυπο που κυκλοφόρησε, ο ηθοποιός δέχεται ένα γλυκό φιλί από τη δίχρονη κόρη της Ράμερ Γουίλις, την οποία απέκτησε με τον πρώην σύντροφό της, Ντέρεκ Ρίτσαρντ Τόμας.
Παρά το γεγονός ότι ο Μπρους Γουίλις και η Ντέμι Μουρ έχουν χωρίσει από το 2000, παραμένουν μια εξαιρετικά δεμένη οικογένεια, στηρίζοντας ο ένας τον άλλον στις δύσκολες στιγμές.
Οι τρεις κόρες τους, Ράμερ, Σκάουτ και Ταλούλα, φροντίζουν συχνά να μοιράζονται στιγμές από την καθημερινότητά τους, αποδεικνύοντας ότι η αγάπη είναι το ισχυρότερο θεμέλιο της ζωής τους.
«Το μόνο που χρειάζεσαι είναι ΑΓΑΠΗ. Χρόνια πολλά, BW!», έγραψε η Ντέμι Μουρ στη λεζάντα της τρυφερής της ανάρτησης.
Υπενθυμίζεται ότι το 2022 ο Μπρους Γουίλις διαγνώστηκε αρχικά με αφασία
Υπενθυμίζεται ότι το 2022 ο Μπρους Γουίλις διαγνώστηκε αρχικά με αφασία και στη συνέχεια με μετωποκροταφική άνοια (FTD), μια σπάνια και εκφυλιστική νόσο που τον ανάγκασε να αποσυρθεί οριστικά από την υποκριτική.
Η οικογένειά του από την πρώτη στιγμή στάθηκε βράχος στο πλευρό του, ενημερώνοντας το κοινό με ειλικρίνεια για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.
Πριν από λίγο καιρό, η μεγαλύτερη κόρη του, Ράμερ, είχε μιλήσει ανοιχτά για την κατάσταση του πατέρα της σε μια ειλικρινή συζήτηση με τους ακολούθους της στο Instagram.
Όταν ερωτήθηκε πώς είναι ο Μπρους, απάντησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια: «Είναι δύσκολο να απαντήσω, γιατί η αλήθεια είναι ότι όποιος παλεύει με την άνοια δεν είναι ποτέ “πολύ καλά”. Ωστόσο, για τα δεδομένα της νόσου, τα πηγαίνει καλά».
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις