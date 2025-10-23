Μπριζίτ Μπαρντό: Διέψευσε οργισμένη τις φήμες περί θανάτου της – «Δεν έχω πρόθεση να φύγω»
Η 91χρονη ηθοποιός πρόσφατα υποβλήθηκε σε μικρό χειρουργείο
Η θρυλική Γαλλίδα σταρ του κινηματογράφου, Μπριζίτ Μπαρντό, αναγκάστηκε να διαψεύσει με έντονο και κατηγορηματικό τρόπο τις φήμες περί θανάτου της που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες, δηλώνοντας πως είναι «μια χαρά» και αναρρώνει στο σπίτι της στο Σεν Τροπέ.
Η 91χρονη ηθοποιός, η οποία πρόσφατα υποβλήθηκε σε μικρό χειρουργείο, αντέδρασε οργισμένα στην παραπληροφόρηση.
Η φημολογία ξεκίνησε μετά από δημοσιεύματα γαλλικών μέσων την προηγούμενη εβδομάδα, τα οποία ανέφεραν ότι η μούσα του γαλλικού κινηματογράφου νοσηλεύτηκε για τρεις εβδομάδες σε ιδιωτικό νοσοκομείο της Τουλόν, όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση λόγω «σοβαρής ασθένειας» και βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση.
Διαψεύδοντας τα fake news, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο X (πρώην Twitter), η Μπριζίτ Μπαρντό έστειλε ένα σαφές μήνυμα, αποκαλώντας «ηλίθιο» αυτόν που διέδωσε την ψευδή είδηση.
«Δεν ξέρω ποιος ηλίθιος ξεκίνησε απόψε αυτή την ψεύτικη είδηση για τον θάνατό μου, αλλά να ξέρετε ότι είμαι καλά και ότι δεν έχω καμία πρόθεση να φύγω. Ακούει κανείς;», έγραψε η Μπαρντό, θέλοντας να βάλει τέλος στην αναστάτωση.
Η ανάρτηση επιβεβαιώνει ότι η ηθοποιός βρίσκεται σε φάση ανάρρωσης μετά την πρόσφατη χειρουργική επέμβαση και όχι σε κρίσιμη κατάσταση, διατηρώντας το πνεύμα και τη μαχητικότητα που τη χαρακτήριζαν πάντα.
Η ανάρτηση της Μπριζίτ Μπαρντό στο X (πρώην Twitter):
Je ne sais pas quel est l’imbécile qui a lancé ce soir cette fake news sur ma disparition mais sachez que je vais bien et que je n’ai pas l’intention de tirer ma révérence. À bon entendeur— Brigitte Bardot (@brigitte_bardot) October 22, 2025
