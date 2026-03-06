Μπράντ Πιτ: Στο κέντρο της Αθήνας σήμερα για τα γυρίσματα της ταινίας του – Ποιοι είναι οι επόμενοι σταθμοί

Η καρδιά του Χόλιγουντ χτυπά σήμερα, Παρασκευή 6 Μαρτίου, στο κέντρο της Αθήνας, καθώς ο Μπραντ Πιτ βρίσκεται στην πόλη μας για τις ανάγκες της νέας του κινηματογραφικής παραγωγής.

Μετά από αρκετές ημέρες εντατικών γυρισμάτων στην ειδυλλιακή Ύδρα, η παραγωγή μεταφέρθηκε στην πλατεία Κοτζιά και στο Δημαρχείο Αθηνών, μετατρέποντας την περιοχή σε ένα απέραντο κινηματογραφικό πλατό.

Από νωρίς το πρωί, τα συνεργεία άρχισαν να στήνουν τα σκηνικά, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Buongiorno», ο διάσημος ηθοποιός αναμενόταν στο σημείο γύρω στις 10:30, ώστε λίγο αργότερα να ξεκινήσουν οι πρώτες λήψεις.

Το ενδιαφέρον των περαστικών είναι αναμενόμενα τεράστιο, καθώς δεν είναι καθημερινό φαινόμενο να βλέπει κανείς έναν από τους μεγαλύτερους αστέρες του πλανήτη να εργάζεται στους δρόμους της ελληνικής πρωτεύουσας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι πραγματοποιήθηκε ένα σημαντικό γύρισμα στο τρίτο επίπεδο του πάρκινγκ της πλατείας Κοτζιά, στο οποίο συμμετείχε η γνωστή Ελληνίδα ηθοποιός Μαρία Καλλιμάνη, η οποία συνεργάζεται με τη διεθνή παραγωγή.

Ποιοι είναι οι επόμενοι σταθμοί

Το πρόγραμμα των γυρισμάτων στη χώρα μας είναι ιδιαίτερα φορτωμένο και περιλαμβάνει αρκετούς ακόμη σταθμούς.

Την ερχόμενη εβδομάδα, από την Τετάρτη έως και την Παρασκευή, το «καραβάνι» της παραγωγής θα μεταφερθεί στη Νέα Μάκρη για τις επόμενες σκηνές, ενώ αμέσως μετά σειρά έχει το Λαύριο.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: