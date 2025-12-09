Μπέλα Χαντίντ: Οι σπάνιες φωτογραφίες με τον σύντροφό της – Σε γιορτινή διάθεση το ζευγάρι (pics)

Περισσότερα από δύο χρόνια μετά την έναρξη της σχέσης τους, η Μπέλα Χαντίντ και ο Άνταν Μπανουέλος ζουν έναν δυνατό έρωτα. Το διάσημο μοντέλο να μοιράστηκε το βράδυ της Δευτέρας (8/12) μια σειρά από σπάνιες, τρυφερές φωτογραφίες στο Instagram.

Στα στιγμιότυπα, η Μπέλα Χαντίντ ποζάρει χαμογελαστή δίπλα σε ένα κόκκινο αυτοκίνητο, ενώ ο Άνταν Μπανουέλος σκύβει για να την αγκαλιάσει και να τη φιλήσει, με την τρυφερότητα να κυριαρχεί.

Το ζευγάρι εμφανίστηκε απόλυτα συντονισμένο και στιλιστικά, υιοθετώντας μια αυθεντική Western αισθητική.

Η Μπέλα Χαντίντ επέλεξε ένα στράπλες, σκούρο μπλε ντένιμ midi φόρεμα, το οποίο συνδύασε με καφέ δερμάτινες μπότες και ένα κομψό, κοντό suede μπουφάν με shearling επένδυση.

Ο Άνταν Μπανουέλος κινήθηκε σε παρόμοιο ύφος, φορώντας σκούρο καφέ πουκάμισο, κλασικό τζιν, ένα suede shacket σε σοκολατί απόχρωση, και ολοκλήρωσε το outfit με μαύρο καουμπόικο καπέλο και μπότες.

Να θυμίσουμε ότι η σχέση τους ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2023 και έκτοτε το διάσημο μοντέλο έχει μετακομίσει μόνιμα στο Τέξας για να βρίσκεται κοντά στον αγαπημένο της, ο οποίος είναι επαγγελματίας εκπαιδευτής αλόγων.

