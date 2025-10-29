Μπ. Αργυράκη: «Ο άνδρας μου με ρωτάει τι ώρα θα γυρίσω στο σπίτι για να έχει έτοιμο και ζεστό το φαγητό»

Το «Happy Day» και τη δημοσιογράφο Χριστιάνα Κοχλατζή υποδέχθηκε στο σπίτι της το πρωί της Τετάρτης (29.10) η Μπέσσυ Αργυράκη.

Μεταξύ άλλων μίλησε για τη «μάχη» που δίνει με τη διατροφή της και περιέγραψε αστείες στιγμές από την καθημερινότητά της.

«Έχω χάσει 7 κιλά. Το ελάττωμά μου είναι ότι και στο παρελθόν με ανορθόδοξους τρόπους είχα χάσει κιλά, τα ξαναπήρα μετά, τα ξανάχασα. Και η κόρη μου έχει αυτό το θέμα με τα κιλά, τώρα είναι σε δίαιτα και έχει αρχίσει και χάνει και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Έχει χάσει 10 προς το παρόν», σημείωσε η αγαπημένη τραγουδίστρια.

«Είμαστε σε μία φάση που παρακολουθούμε τις εξετάσεις μας, πρώτα απ’ όλα για την υγεία μας και έπειτα για την γκαρνταρόμπα μας. Ξέρεις τι ρούχα έχω βρει στη ντουλάπα τώρα που αδυνάτισα, που δεν μου έκαναν;», συμπλήρωσε σε χιουμοριστικό τόνο.

«Η κουζίνα είναι μια πονεμένη ιστορία. Δεν έχω χρόνο να μαγειρέψω, το θεωρώ χαμένο χρόνο να μαγειρεύω εγώ και να είναι χάλια, όταν έχω έναν άντρα κι έναν γιο που μαγειρεύουν τέλεια. Πλέον ο άντρας μου με ρωτάει τι ώρα θα γυρίσω στο σπίτι για να έχει έτοιμο και ζεστό το φαγητό», εξομολογήθηκε.

«Το έχουμε ως ιερή στιγμή να μαζευόμαστε όλη η οικογένεια στο τραπέζι, προσπαθούμε να το κάνουμε όσες περισσότερες φορές την εβδομάδα γίνεται», πρόσθεσε.