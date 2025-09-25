iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
LIFESTYLE

Μητέρα για τρίτη φορά η Rihanna – Το φύλο του μωρού και η τρυφερή ανάρτηση (Φωτογραφίες)

Αποκάλυψε και το όνομα του νέου μέλους

Μητέρα για τρίτη φορά η Rihanna – Το φύλο του μωρού και η τρυφερή ανάρτηση (Φωτογραφίες)
DEBATER NEWSROOM

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει η διάσημη τραγουδίστρια και επιχειρηματίας Rihanna, καθώς έφερε στον κόσμο το τρίτο της παιδί, όπως ανακοίνωσε η ίδια.

Με ανάρτησή της στο Instagram, η Rihanna αποκάλυψε πως γέννησε στις 13 Σεπτεμβρίου ένα υγιέστατο κοριτσάκι, το οποίο ονόμασε Rocki Irish Mayers.

Μάλιστα, μοιράστηκε μια φωτογραφία, αγκαλιά με την νεογέννητη κόρη της στο μαιευτήριο και ακόμη ένα στιγμιότυπο, με ροζ γάντια του μποξ!

Δείτε την ανάρτηση:

Υπενθυμίζεται ότι έχει ακόμη δύο παιδιά με τον Asap Rocky, τον γιο της RZA και τον γιο της Riot.

LIFESTYLE

