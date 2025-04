Μετά την αποβολή του από το Celebrity Big Brother, ο Μίκι Ρουρκ παραδέχτηκε δημόσια ότι υπερέβη τα όρια με τις προσβλητικές του δηλώσεις προς τη συμπαίκτριά του, Τζότζο Σίουα, αναφορικά με τη σεξουαλικότητά της.

Σε μια ειλικρινή απολογία που απηύθυνε στην κάμερα του παιχνιδιού, ο 72χρονος ηθοποιός ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για τη συμπεριφορά του, δηλώνοντας: «Πέρασα τη γραμμή. Αναλαμβάνω την ευθύνη για το λάθος μου. Έχασα την ψυχραιμία μου και προσπαθώ να το δουλέψω αυτό όλη μου τη ζωή».

Διαβάστε επίσης: Τέλος ο Μίκι Ρουρκ από το «Celebrity Big Brother» – Τι συνέβη

Ο Μίκι Ρουρκ εξέφρασε την επιθυμία του να αποκτήσει καλύτερο «αυτοέλεγχο» και εξέφρασε τη λύπη του για την κατάσταση: «Ντρέπομαι για τον εαυτό μου που “το έχασα”. Κατηγορώ τον εαυτό μου. Ξέρω ότι ήταν κακό και αναστάτωσα πολλούς ανθρώπους εκεί έξω. Λυπάμαι για αυτό», τόνισε.

Κλείνοντας, ο ηθοποιός επεσήμανε: «Ντρέπομαι για τον εαυτό μου. Ξεπέρασα τη γραμμή. Έκανα λάθος. Υποθέτω ότι μπορώ να πω ότι “είμαι ένα έργο σε εξέλιξη”».

Η παραγωγή του Big Brother παρακολουθεί στενά την κατάσταση, καθώς οι αντιδράσεις του κοινού συνεχίζουν να είναι έντονες.

Mickey Rourke says he is "ashamed" after getting booted from "Celebrity Big Brother" due to "inappropriate language and unacceptable behavior."



"I lost my temper, and I’ve been trying to work on it my whole life. And I wish I would have had better self control and I’m very… pic.twitter.com/DxHDU2NAwy