Υπό έλεγχο η φωτιά στο Μαρκόπουλο Αττικής
Επιχειρούν 45 πυροσβέστες
Υπό έλεγχο τέθηκε μέσα σε 40 λεπτά η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής, 11 Σεπτεμβρίου σε χαμηλή βλάστηση στο Μαρκόπουλο Αττικής.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 11 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 13:00
Κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα, Εθελοντές.
Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Μαρκόπουλο Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 11, 2026
Επίσης, ο Δήμος Μαρκοπούλου συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.
Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.
πηγή στην Google
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