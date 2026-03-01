Μιχάλης Αεράκης: «Από παιδάκι μεγάλωσα απότομα, ξεκίνησα να δουλεύω στα 12»

Ο Μιχάλης Αεράκης έδωσε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εφημερίδα Espresso και μίλησε μεταξύ άλλων, για τα παιδικά του χρόνια και τη στιγμή που κλήθηκε να ωριμάσει.

Τα παιδικά σας χρόνια πως ήταν στην Κρήτη; Μεγαλώσατε πολύ γρήγορα, γίνατε άντρας από μικρός.

Βέβαια, από παιδάκι μεγάλωσα απότομα. Επτά χρονών ήμουν άντρας, γιατί αυτή ήταν η εντολή του πατέρα μου. Μια νύχτα του χειμώνα – Φλεβάρης ήταν, την άλλη μέρα έφευγε για τη Γερμανία -, η παραγγελιά του – έτσι λέγονται οι πατρικές επιθυμίες κάτω στην Κρήτη – ήταν από την επομένη να είμαι εγώ ο άντρας του σπιτιού.

Ήμουν ο μεγαλύτερος από τα τρία αδέλφια μου τότε. Από τα 7 μου χρόνια θυμάμαι τον εαυτό μου να περπατά και να συμπεριφέρεται όπως οι μεγάλοι άνθρωποι. Μεγάλωσα απότομα.

Αυτό επηρέασε την προσωπικότητα και τον χαρακτήρα σας;

Με ωρίμασε. Με έκανε να ζυγίζω τα πάντα. Δεν είχα σχέση με παιχνίδια και παιδικές ασχολίες, ήμουν αντράκι.

Σε ποια ηλικία δουλέψατε για πρώτη φορά;

Δώδεκα χρονών. Μετακομίσαμε στο Ηράκλειο – φύγαμε από τα Ανώγια το 1967 – και τότε είχε γεννηθεί και ο μικρότερος αδελφός μου. Είπα στον πατέρα μου ότι θέλω να δουλέψω για να βοηθήσω την οικογένεια. Μου είπε “τι θα κάνεις;” και του απάντησα “αγόρασε μου λαχεία να τα πουλάω”. Έτσι άρχισα να πουλάω λαχεία στο Ηράκλειο. Παράλληλα, δούλευα και ως βοηθός σερβιτόρου σε κρητικά νυχτερινά κέντρα.