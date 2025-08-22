Μελίνα Νικολαΐδη: Ποζάρει με το μπικίνι της πιο καλλίγραμμη από ποτέ λίγο μετά τον χωρισμό από τον Δημήτρη Φιντιρίκο

Η Μελίνα Νικολαΐδη απολαμβάνει το υπόλοιπο του φετινού Καλοκαιριού «ελεύθερη κι ωραία», αφού έδωσε τέλος στην σχέση της με τον Δημήτρη Φιντιρίκο. Η κόρη της Δέσποινας Βανδή γενικότερα έχει κάνει ένα restart στην ζωή της καθώς μετακόμισε σε νέο διαμέρισμα στο Λονδίνο που διαμένει μόνιμα, έχοντας πάντα την στήριξη από τους δύο γονείς της.

Γενικότερα η Μελίνα Νικολαΐδη είναι ιδιαίτερα ενεργή στους προσωπικούς της λογαριασμούς στα social media, κοινοποιώντας βίντεο και φωτογραφίες από την καθημερινότητά της τόσο στο Instagram όσο και στο TikTok. Αυτή την φορά επέλεξε να κοινοποιήσει μία φωτογραφία της με ένα κόκκινο μπικίνι το οποίο αναδείκνυε το καλλίγραμμο σώμα της.

Δείτε παρακάτω την σχετική φωτογραφία της: Πηγή φωτογραφίας: Instagram/melina.nikolaidi



Η βραδινή έξοδος με την Δέσποινα Βανδή

Μια τρυφερή βραδινή έξοδο στην Αθήνα πραγματοποίησε το βράδυ της Πέμπτης 31 Ιουλίου η Δέσποινα Βανδή μαζί με την πολυαγαπημένη της κόρη, Μελίνα Νικολαΐδη. Η έξοδος αυτή έρχεται λίγες μόλις ημέρες αφότου η Μελίνα ολοκλήρωσε τις σπουδές της και πήρε το πτυχίο της από Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, επιστρέφοντας στην Ελλάδα για να απολαύσει το ελληνικό καλοκαίρι με την οικογένεια και τους φίλους της. Πηγή φωτογραφίας: Instagram/desp1navandi

Η Δέσποινα Βανδή, η οποία τρέφει τεράστια αδυναμία στην Μελίνα Νικολαΐδη, δεν δίστασε να μοιραστεί ένα όμορφο στιγμιότυπο στα social media. Στη φωτογραφία, μαμά και κόρη ποζάρουν ευδιάθετες στον φακό, απολαμβάνοντας το ποτό τους και εκπέμποντας μια αίσθηση ζεστασιάς και αγάπης.