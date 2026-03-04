Megan Fox: Θεωρία συνωμοσίας την ήθελε να είναι… κλώνος – Η αποστομωτική της απάντηση (pics)

Η Megan Fox είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες γυναίκες του Χόλιγουντ και, όπως φαίνεται, δεν έχει σκοπό να αφήνει τίποτα να πέσει κάτω, ειδικά όταν πρόκειται για τις παράλογες θεωρίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Η τελευταία «τρέλα» που κατέκλυσε τα social media ήθελε τη διάσημη ηθοποιό να μην είναι άνθρωπος, αλλά… κλώνος.

Όλα ξεκίνησαν από κάποιες θεωρίες συνωμοσίας που υποστήριζαν ότι η Megan Fox που βλέπουμε σήμερα δεν είναι η ίδια που γνωρίσαμε παλαιότερα.

Οι φήμες αυτές «φούντωσαν» κυρίως λόγω των αλλαγών στην εμφάνισή της και των αισθητικών επεμβάσεων, ενώ συνδέθηκαν με μια ευρύτερη, εξωπραγματική θεωρία που θέλει τους σταρ του Χόλιγουντ να αντικαθίστανται από κλώνους για σκοτεινούς σκοπούς.

Αν και προφανώς δεν υπάρχει καμία απόδειξη για κάτι τέτοιο, οι χρήστες του Instagram δεν έχασαν την ευκαιρία να σχολιάσουν αυτό το γεγονός.

Κάτω από την πρόσφατη ανάρτησή της στο Instagram, όπου πόζαρε με σέξι διάθεση φορώντας μαύρα ρούχα και ψηλοτάκουνα, πολλοί έγραψαν: «Αυτή δεν είναι η Megan, είναι κλώνος» ή «Όποιος έφτιαξε τον κώδικα για αυτόν τον κλώνο, το παράκανε με τα ζυγωματικά».

Η αποστομωτική της απάντηση

Η Megan Fox, γνωστή για τον αιχμηρό της λόγο, δεν άφησε τα σχόλια αναπάντητα. Με μια κίνηση που έγινε αμέσως θέμα συζήτησης, έγραψε σε έναν από τους επικριτές της: «Bitch a clone could never» (ένας κλώνος δεν θα μπορούσε ποτέ).

Στη συζήτηση μπήκε απρόσμενα και ο πρώην σύντροφός της, Machine Gun Kelly. Παρά το γεγονός ότι το ζευγάρι έχει χωρίσει από τον Νοέμβριο του 2024, ο μουσικός έδειξε ότι διατηρούν επαφές, σχολιάζοντας κάτω από τις προκλητικές φωτογραφίες: «Χαίρομαι που έχω το τηλέφωνό σου». EPA / NINA PROMMER

Να θυμίσουμε ότι το ζευγάρι χώρισε οριστικά στα τέλη του 2024, αμέσως μετά την είδηση πως η Megan Fox ήταν έγκυος.

Παρόλο που υπήρξαν προσπάθειες επανασύνδεσης, οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως πλέον δεν είναι μαζί. Σήμερα ζουν σε ξεχωριστά σπίτια, αλλά συνεργάζονται άψογα για το παιδί τους.