Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η συναυλία-αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση, στο Καλλιμάρμαρο (pics)

Πλημμύρισε από κόσμο το Καλλιμάρμαρο, στη συναυλία αφιερωμένη στη μνήμη του Γρηγόρη Μπιθικώτση.

18 άξιοι ερμηνευτές υποκλίθηκαν στο μεγαλείο της προσωπικότητας του “σερ” του ελληνικού τραγουδιού, ενώ ο Λάκης Λαζόπουλος, γενναιόδωρος οικοδεσπότης της βραδιάς κατάφερε με το μπρίο και την ευφυΐα του να δώσει το δικό του τόνο στη βραδιά.

Ο Θέμης Αδαμαντίδης, η Μελίνα Ασλανίδου, ο Πέτρος Γαϊτάνος, ο Χρήστος Δάντης, η Πέγκυ Ζήνα, ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Γιώργος Μαργαρίτης, η Ρένα Μόρφη, ο Δημήτρης Μπάσης, ο Γιάννης Μπέζος, ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης, η Πίτσα Παπαδοπούλου, ο Αντώνης Ρέμος, ο Στέλιος Ρόκκος, η Ηρώ Σαϊα, ο Μάριος Φραγκούλης, ο Κώστας Χατζής, οι νεαροί ταλαντούχοι Τεκετζήδες, έδωσαν όλοι τον καλύτερό τους εαυτό και εισέπραξαν το θερμό χειροκρότημα του κοινού, που δεν σταμάτησε στιγμή να συμμετέχει.

Μαζί τους ο δεξιοτέχνης του μπουζουκιού Μανώλης Καραντίνης, ο μαέστρος Στέφανος Στρατηγός και οι χορωδίες Ρυθμός και Πλειάδες.

Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή ήταν η εμφάνιση του Σταύρου Ξαρχάκου επί σκηνής ο οποίος αφού αναφέρθηκε στον “ποιητή, βαθειά Ελληνα” Γρηγόρη Μπιθικώτση και στη στενή σχέση που διατηρούσαν μεταξύ τους, δέχθηκε ως δώρο από τον γιο Γρηγόρη Μπιθικώτση, το κομπολόι- κειμήλιο του πατέρα του.

Συνθέτης, ερμηνευτής, δωρικός και συνάμα λαϊκός ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης ταύτισε το όνομά του με τους στίχους μεγάλων ποιητών, τις συνθέσεις του Μίκη Θεοδωράκη αλλά και των λαϊκών συνθετών της εποχής του, ένωσε στη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο, είκοσι χρόνια από το θάνατό του, διαφορετικές γενιές ερμηνευτών αλλά και διαφορετικές γενιές κόσμου.

Μέρος των εσόδων της συναυλίας υποστηρίζουν το Σύλλογο Γονιών – Παιδιών με Νεοπλασματική ασθένεια «ΦΛΟΓΑ».

Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο στάδιο και στα πλαίσια της ενίσχυσης του «Συλλόγου Φλόγα» από τα έσοδα της συναυλίας, φιλοξενήθηκαν 100 παιδιά του συλλόγου «ΦΛΟΓΑ», καθώς και 150 άτομα του συλλόγου Τυφλών «Φάρος».

Επίσης, δωρεάν προσκλήσεις δόθηκαν σε περίπου 200 άτομα ΑΜΕΑ και τους συνοδούς τους.

Μέγας χορηγός της συναυλίας η ΔΕΗ.