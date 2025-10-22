Η απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή το βράδυ της Τρίτης 21 Οκτωβρίου 2025, έχει βυθίσει στη θλίψη την Ελλάδα. Πλήθος εκπροσώπων του μουσικού πενταγράμμου, θέλοντας να τιμήσουν τη μνήμη του σπουδαίου δημιουργού, τον αποχαιρέτησαν δημοσίως, ανάμεσά τους και η Μαρίζα Κωχ.

Η κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, ενός από τους σημαντικότερους συνθέτες και στιχουργούς της χώρας, θα πραγματοποιηθεί με δημόσια δαπάνη το Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025 στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η Μαρίζα Κωχ, η οποία είχε τη χαρά να συνεργαστεί μαζί του στο παρελθόν, επέλεξε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πει το τελευταίο «αντίο» στον φίλο και συνάδελφό της.

«Διονύση μας καλό ταξίδι, η Παναγία μπροστά σου», έγραψε στην ανάρτηση που έκανε η Μαρίζα Κωχ.

Η Ανάρτηση της Μαρίζας Κωχ στο Facebook: