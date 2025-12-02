Μαρινέλλα: «Φεύγοντας από το Ηρώδειο μιλούσε κανονικά» – Η κατάσταση της υγείας της σήμερα

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας της Μαρινέλλας μετέφερε η δημοσιογράφος Μαίρη Αυγερινοπούλου. Η ίδια παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή «Buongiorno» και στη Βασιλική Μπασιούρη, όπου, πέρα από την ανάλυση της τηλεοπτικής πραγματικότητας, έκανε μια συγκινητική αναφορά στην αγαπημένη τραγουδίστρια.

Αναλυτικότερα, η Μαίρη Αυγερινοπούλου, η οποία διατηρεί επαφές με το στενό περιβάλλον της τραγουδίστριας, θέλησε να δώσει ένα τέλος στις φήμες και τις ανησυχίες του κοινού, δίνοντας ένα μήνυμα αισιοδοξίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Κώστας Χατζής: «Όταν αρρώστησε η Μαρινέλλα, μου είπαν να μην την δω για να μην συγκινηθεί»

«Υπάρχει αμορφωσιά στην τηλεόραση. Έχουν γίνει φίρμες αστυνομικοί και δικηγόροι. Και το κουτσομπολιό έχει χάσει την ουσία του. Η Τατιάνα Στεφανίδου είναι μαχήτρια. Δεν πρόλαβε να τσουλήσει η εκπομπή της, αλλά είναι άδικο αυτό που έγινε. Ο Κώστας Τσουρός μπορεί να ηγηθεί μίας εκπομπής. Δεν κατάλαβα αυτό με τα δύο στρατόπεδα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας», είπε αρχικά.

«Κάθεσαι δίπλα στη Μαρινέλλα και μόνο πιο “πλούσιος” βγαίνεις. Είναι πολύ δύσκολο για όλους μας όλο αυτό που περνάει με την υγεία της. Από τις πρώτες τρεις νότες, κατάλαβα ότι δεν είναι καλά. Φεύγοντας η Μαρινέλλα από το Ηρώδειο, μιλούσε κανονικά», αποκάλυψε για την σπουδαία ερμηνεύτρια.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: