Μαρίνα Σταυράκη: Βραδινή έξοδος στο Ηρώδειο με χρυσοποίκιλτο φόρεμα που θύμιζε πανοπλία (pics)

Για άλλη μια φορά, η Μαρίνα Σταυράκη κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις με το στυλ της, αυτή τη φορά σε μια βραδινή έξοδο υψηλής αισθητικής. Η επιχειρηματίας και socialite βρέθηκε στο Ηρώδειο το βράδυ της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου, για να παρακολουθήσει την παράσταση «Ανδρομάχη».

Το look της ήταν άκρως εντυπωσιακό και συζητήθηκε έντονα. Η Μαρίνα Σταυράκη φόρεσε ένα χρυσό, εφαρμοστό φόρεμα που ξεχώριζε για τις ιδιαίτερες, χρυσοποίκιλτες λεπτομέρειές του.

Οι έντονες αυτές υφασμάτινες δομές και οι μεταλλικές υφές στο μπούστο και το σώμα του φορέματος θύμιζαν έντονα πανοπλία, δίνοντας στην εμφάνισή της μια αίσθηση αρχαίας πολεμίστριας, απόλυτα ταιριαστή με το κλασικό περιβάλλον του Ηρωδείου.

«Η φωνή της Ανδρομάχης διαπερνά το χρόνο, θυμίζοντας ότι η ψυχή μπορεί να νικήσει ακόμη κ τη βία της Ιστορίας», έγραψε στην ανάρτησή της.

Δείτε την ανάρτηση της Μαρίνας Σταυράκη: